Los colombianos usan menos efectivo para compras habituales: pasaron del 89% en 2014 al 65% en 2026

Cada vez es menos común que los colombianos adquieran bienes o servicios por medio de dinero en efectivo. No obstante, pagar con billetes o monedas sigue siendo el medio de pago más utilizado en Colombia, pero su participación viene cayendo. En 2014 representaba el 89% de las compras habituales y para 2026 bajó al 65% del valor de las operaciones, según el Banco de la República.

Son 26 puntos porcentuales menos en 12 años, en un mercado en el que las transferencias han ganado espacio incluso en negocios pequeños. Pagar el almuerzo, una carrera de taxi o una compra en la tienda de barrio ya no implica necesariamente entregar billetes: estos tres tipos de comercio están entre los que más han aumentado el uso de transferencias en los últimos años.

En los taxis, la participación de las transferencias aumentó 12 puntos porcentuales entre 2023 y 2026. En los restaurantes subió 11 puntos; en las tiendas de barrio, nueve, y en los minimercados, ocho.

El cambio también se refleja en el conjunto del comercio minorista. En 2023, el 89% de los establecimientos recibía principalmente sus pagos en efectivo. Para 2026, esa proporción bajó a 85% en número de operaciones y a 86% en valor. Al mismo tiempo, los comercios que reciben principalmente transferencias pasaron de 9% a 14% de las operaciones y de 8% a 13% del monto.

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La expansión de los pagos inmediatos ha acompañado este proceso. En 2022, el promedio anual era de apenas 36 transferencias cuenta a cuenta por persona. La cifra empezó a cambiar con la expansión de nuevas soluciones digitales y, especialmente, con la entrada en operación masiva de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, en octubre de 2025.

Andrés Felipe Duque, presidente de Redeban, señaló que el uso del efectivo ya está en 65% y planteó como siguiente objetivo llevarlo hacia 50%.

“Hoy estamos en el 65 por ciento de uso de efectivo. Colombia había estado por los lados del 80 por ciento, incluso alrededor del 78 por ciento, y el último informe del Banco de la República lo ubica en el 65 por ciento”, dijo Duque.