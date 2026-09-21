A Colpensiones le faltan $4,2 billones para pagar pensiones por alza del mínimo: Contraloría

La financiación de las pensiones de Colpensiones enfrenta un desequilibrio, así lo hizo saber la Contraloría General de la República, que estima que se necesitan más de $4,2 billones adicionales para pagar las pensiones de lo que resta del 2026.
Esto se dio después de que el incremento del salario mínimo superara ampliamente el supuesto utilizado para construir el presupuesto.
El análisis fue realizado por la Delegada para el Sector Trabajo de la Contraloría, que identificó una diferencia entre el crecimiento del salario mínimo considerado al elaborar las cuentas fiscales y el aumento que finalmente se decretó para este año.