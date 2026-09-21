A Colpensiones le faltan $4,2 billones para pagar pensiones por alza del mínimo: Contraloría

La financiación de las pensiones de Colpensiones enfrenta un desequilibrio, así lo hizo saber la Contraloría General de la República, que estima que se necesitan más de $4,2 billones adicionales para pagar las pensiones de lo que resta del 2026. Esto se dio después de que el incremento del salario mínimo superara ampliamente el supuesto utilizado para construir el presupuesto. El análisis fue realizado por la Delegada para el Sector Trabajo de la Contraloría, que identificó una diferencia entre el crecimiento del salario mínimo considerado al elaborar las cuentas fiscales y el aumento que finalmente se decretó para este año.

El supuesto presupuestal contemplaba un incremento cercano al 7,5%, mientras que el aumento del salario mínimo fue del 23%, según el análisis de la entidad de control. Esa diferencia elevó el valor de las mesadas que debe pagar Colpensiones y abrió una brecha en la financiación inicialmente prevista, alertó la Contraloría “El incremento no previsto de las obligaciones pensionales podría requerir recursos adicionales del Gobierno nacional, aun cuando este haya cumplido con los aportes inicialmente presupuestados. La Contraloría General de la República advierte al Gobierno Nacional sobre la necesidad de prever y disponer los recursos necesarios al sistema para cumplir con los pagos de las pensiones comprometidas”, se lee en el comunicado.

Colpensiones presupuestó $72,8 billones para pensiones

El presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones para 2026 contempló gastos por $75,58 billones, de los cuales $72,80 billones corresponden al pago de pensiones y jubilaciones. La Nación tenía previsto financiar una parte importante de esas obligaciones. En concreto, 44,6% de la financiación dependía de aportes del Gobierno Nacional. El problema identificado por la Contraloría no está, al menos inicialmente, en que la Nación haya dejado de girar los recursos que estaban presupuestados, sino en que el costo de las obligaciones aumentó por encima de las previsiones utilizadas para elaborar el presupuesto. De acuerdo con el análisis de la Delegada para el Sector Trabajo, se habían presupuestado $33,7 billones en aportes nacionales y la ejecución también alcanza los $33,7 billones. Es decir, si estos recursos ya fueron efectivamente girados, Colpensiones habría recibido prácticamente la totalidad de las transferencias nacionales inicialmente previstas para 2026. Puede conocer: Desde enero se sabía que faltaban $5 billones para las pensiones: aquí las dos razones del desfase Por eso, la entidad de control advirtió al Gobierno Nacional sobre la necesidad de prever y disponer los recursos necesarios para garantizar el pago de las pensiones.

El déficit podría acercarse a $5 billones

Las cifras de la Contraloría coinciden con las advertencias que durante las últimas semanas surgieron desde el sector pensional y el propio Gobierno sobre el impacto fiscal del aumento del salario mínimo. Según Asofondos, el presupuesto de 2026 se construyó bajo la expectativa de un incremento cercano al 7,5%, pero finalmente el salario mínimo aumentó 23,7%, lo que elevó de manera importante el valor de las pensiones que están vinculadas a ese ingreso. En ese contexto, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, señaló que las necesidades de financiación estatal para las pensiones administradas por Colpensiones pasarían de unos $35 billones inicialmente calculados a cerca de $40 billones durante 2026.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

El dirigente también explicó que el costo total del sistema podría acercarse a $80 billones, una cifra que refleja el peso creciente de las obligaciones pensionales sobre las finanzas públicas. Las estimaciones indican que en 2026 el pago de las pensiones de aproximadamente 1,4 millones de afiliados demandaría alrededor de $75 billones. Estos recursos provienen de diferentes fuentes como las cotizaciones de los trabajadores, los traslados desde el régimen de ahorro individual y los recursos que aporta el Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, el incremento mayor al previsto del salario mínimo modificó las cuentas iniciales y generó una brecha que, según las diferentes estimaciones, ronda los $5 billones. Entérese: ¿Se complicó fin de año para los pensionados? MinTrabajo dice que “no está la plata” para pagar pensiones de noviembre

Gobierno también advierte por las pensiones de noviembre y diciembre

La situación también la advirtió la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, durante una intervención ante el Congreso. La funcionaria señaló que actualmente existe un déficit cercano a $5 billones para garantizar el pago de las mesadas de noviembre y diciembre de 2026. Según la ministra, Colpensiones requiere alrededor de $58 billones para cumplir sus obligaciones, pero los recursos presupuestados no serían suficientes para cubrir las necesidades previstas para el cierre del año. Según la ministra, además de las necesidades fiscales estructurales del sistema, el Gobierno debe encontrar recursos adicionales para cerrar las cuentas de 2026 y garantizar el pago oportuno de las mesadas. El problema no termina con el cierre presupuestal de 2026. El Gobierno también enfrenta mayores necesidades de financiación por la entrada en vigor de la reforma pensional a partir de abril de 2027. Las cifras presentadas por la ministra del Trabajo muestran un aumento progresivo de las transferencias que tendría que realizar la Nación para respaldar las obligaciones pensionales. Según esas estimaciones, las transferencias pasarían de $46 billones en 2027 a más de $74 billones en 2030.

La ministra Natalia López Fuentes sustentó ante la Comisión Séptima del Senado las necesidades presupuestales para 2027, con énfasis en pensiones, fortalecimiento de la inspección laboral en las regiones y protección de derechos. “Las pensiones no son una cifra del presupuesto: son el puente entre una vida de trabajo y una vejez digna”.

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