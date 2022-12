Además de la muestra comercial de textiles, insumos, maquinaria y procesos industriales con tecnología, la feria tendrá una robusta agenda académica y el foro de tendencias que tendrá como novedad la biblioteca de materiales para el futuro, lo que está asociado a la sotenibilidad y la circularidad.

“Este será un espacio dirigido a todos los diseñadores, estudiantes y organizaciones que busquen materiales innovadores y sostenibles en diferentes industrias como la construcción, el transporte, la industria textil”, añadió Leonor Hoyos, directora de ferias de Inexmoda.

Sobre las expectativas económicas de la feria, Díez explicó que hasta antes de la pandemia, en 2020, se medían las estimaciones de negocio y para ese año fueron de US$724 millones, pero reconoció que este tipo de número no refleja efectivamente los negocios realizados durante el certamen.

“Una feria B2B o business to business como Colombiatex marca el inicio del contacto comercial entre empresas y los negocios se cierran a la vuelta de cuatro meses o más y esa trazabilidad no la tenemos. Entonces, no queremos establecer las metas alrededor de ese tipo de expectativas”, explicó el presidente encargado de Inexmoda, quien agregó que se contabilizarán las transacciones que se realicen en la feria que deben similares a las de hace un año, entre US$25 millones y US$35 millones.