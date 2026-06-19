Colombia trabaja más que nadie en la OCDE, pero produce menos riqueza por hora

Mientras un trabajador colombiano dedica en promedio 43,2 horas semanales a su empleo, el mayor registro entre los países de la OCDE, cada hora trabajada genera apenas 21,2 dólares de PIB. El contraste refleja uno de los principales retos estructurales del mercado laboral colombiano: largas jornadas, pero baja productividad.