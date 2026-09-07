Colombia suma siete nuevas aerolíneas en dos años: Frontier pide pista para operar 28 vuelos semanales

En los últimos dos años, siete aerolíneas internacionales han llegado o solicitado autorización para operar en Colombia, ampliando la oferta de conexiones de pasajeros y carga hacia nuevos mercados. JetSmart, Emirates, Qatar Airways, Ethiopian Airlines Cargo, Neos, World2Fly y Air Transat han protagonizado algunos de los principales movimientos desde 2024, y ahora Frontier Airlines se sumaría a esta lista con una solicitud para operar vuelos diarios entre Orlando y Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali.
De ser aprobada, la propuesta de la aerolínea estadounidense incorporaría hasta 28 frecuencias semanales de ida y otras 28 de regreso, reforzando la conectividad entre Colombia y Estados Unidos.
Y es que la propuesta de Frontier contempla vuelos diarios entre Orlando y Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali, con siete frecuencias semanales para cada ruta. De aprobarse, la operación representaría un total de hasta 56 trayectos semanales.
La aerolínea estadounidense plantea utilizar aeronaves Airbus A320 y A321 en estas conexiones. Sin embargo, la solicitud todavía se encuentra en evaluación por parte de la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales de la Aerocivil, por lo que aún no existen fechas oficiales de inicio, horarios ni tarifas.
El eventual desembarco de Frontier sería un nuevo capítulo en el proceso de expansión de la conectividad internacional de Colombia, que durante los últimos dos años ha atraído a compañías de diferentes regiones del mundo.
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