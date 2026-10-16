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Colombia reanuda la venta de energía a Ecuador, así lo anunció Daniel Noboa

El suministro de energía desde Colombia se había suspendido debido al bajo nivel de los embalses. Esto representa hasta el 10 % de la demanda de electricidad en el vecino país.

  • El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, le agradeció a su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, por la reanudación de la venta de electricidad. Fotos: Getty Images y Colprensa
    El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, le agradeció a su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, por la reanudación de la venta de electricidad. Fotos: Getty Images y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que Colombia reanudará la venta de electricidad a su país en medio de racionamientos por una sequía que afecta a las hidroeléctricas.

En medio de tensiones diplomáticas y comerciales entre Noboa y el entonces mandatario colombiano Gustavo Petro, Colombia suspendió el suministro de energía en enero del 2026, pero lo reanudó en julio.

Sin embargo, Colombia volvió a cortar el suministro en septiembre debido a un bajo nivel en los embalses asociado al fenómeno de El Niño.

Noboa agradeció a su homólogo colombiano Abelardo De la Espriella “por reiniciar el despacho de energía” a Ecuador, que hace tres semanas ordenó desconexiones eléctricas de hasta tres días por semana de medianas y grandes industrias para que utilicen sus propias plantas térmicas.

Lea también | Colombia le apaga la luz a Ecuador: suspende venta de energía eléctrica y también le impone arancel del 30%

“En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos. Colombia puede tener la certeza de que Ecuador estará a la altura cuando atraviese momentos difíciles”, dijo el gobernante ecuatoriano por la red social X.

¿Cuánta energía vendería Colombia a Ecuador?

Esta medida significa un envío de casi 450 megavatios (MW), que es la capacidad técnica que tiene el sistema nacional para enviar energía desde Colombia, lo que en el país vecino equivale a cerca del 10% de la demanda máxima.

De esta manera, el flujo comercial mediante el mecanismo oficial de Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo (TIE) logró su reapertura entre Colombia y Ecuador, aun bajo la lupa de la demanda interna colombiana sobre posibles alertas de apagones.

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Debido a la peor sequía en décadas, Ecuador sufrió en 2024 apagones de hasta 14 horas diarias que representaron pérdidas equivalentes a 1,4 puntos del PIB, de acuerdo con el Comité Empresarial.

Siga leyendo: Ecuador denuncia que Colombia le está “robando energía eléctrica” por la frontera

*Con información de AFP y Colprensa

Preguntas y respuestas

¿Cuánta electricidad le venderá Colombia a Ecuador tras reactivar el suministro?
Colombia enviará cerca de 450 megavatios (MW) de electricidad a Ecuador, la capacidad técnica disponible para exportar energía desde el sistema colombiano. Este volumen equivale aproximadamente al 10 % de la demanda máxima del país vecino.
¿Por qué Ecuador necesita importar electricidad de Colombia?
Ecuador enfrenta racionamientos eléctricos por una sequía que afecta la generación de sus hidroeléctricas. El país ha llegado a ordenar desconexiones de hasta tres días por semana para medianas y grandes industrias, que deben recurrir a sus propias plantas térmicas.
¿Cómo se realiza la venta de electricidad entre Colombia y Ecuador?
El intercambio se realiza mediante las Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo (TIE), el mecanismo oficial que permite comercializar energía entre ambos países. La reanudación del despacho permitió restablecer este flujo comercial.

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