Colombia reanuda la venta de energía a Ecuador, así lo anunció Daniel Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que Colombia reanudará la venta de electricidad a su país en medio de racionamientos por una sequía que afecta a las hidroeléctricas.

En medio de tensiones diplomáticas y comerciales entre Noboa y el entonces mandatario colombiano Gustavo Petro, Colombia suspendió el suministro de energía en enero del 2026, pero lo reanudó en julio.

Sin embargo, Colombia volvió a cortar el suministro en septiembre debido a un bajo nivel en los embalses asociado al fenómeno de El Niño.

Noboa agradeció a su homólogo colombiano Abelardo De la Espriella “por reiniciar el despacho de energía” a Ecuador, que hace tres semanas ordenó desconexiones eléctricas de hasta tres días por semana de medianas y grandes industrias para que utilicen sus propias plantas térmicas.

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“En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos. Colombia puede tener la certeza de que Ecuador estará a la altura cuando atraviese momentos difíciles”, dijo el gobernante ecuatoriano por la red social X.