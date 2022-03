Ecopetrol ha traspasado fronteras y ha sorteado vientos en contra. Con presencia en Estados Unidos, México y Brasil, el grupo empresarial tuvo en 2021 ganancias de $16,7 billones, lo que representó un aumento de 889% si se le compara con los $1,7 billones que entraron a su caja en 2020, y un 26% por encima de los $13,3 billones que registró en sus utilidades en el año antes de la pandemia (2019).

En este sentido, el desempeño de la petrolera estatal ha superado, incluso, las expectativas. Sumado a esto, recientemente el Grupo hizo un nuevo hallazgo de petróleo y gas en el Magdalena Medio, en el campo Liria YW12, en Aguazul, Casanare. Este descubrimiento permitirá la consolidación de un nuevo campo de producción de hidrocarburos en el país.

Ahora la apuesta de Ecopetrol va alineada con la transición energética y descarbonización que busca Colombia. Este año, con miras a cumplir con ese objetivo, la compañía proyecta la ejecución de un plan de inversiones de hasta $22 billones, que incluye las de su nueva subsidiaria ISA.

Por tales razones y avances, en entrevista con EL COLOMBIANO, Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, habló sobre los riesgos que correría el país si se llegara a frenar la exploración y producción petrolera y los colombianos dejaran de contar con recursos hidrocarburíferos propios.

El pasado viernes se realizó la asamblea de accionistas de ISA, ¿cómo va la compañía y cómo ve su futuro?

“Es prudente decir que el orden mundial cambió por el conflicto entre Ucrania y Rusia, en términos de suministros y seguridad energética. En este sentido, los países deben tener la oportunidad de tener su propias energías. ISA ha sido una compañía líder durante muchos años en Colombia, Brasil, Chile y Perú, y tiene un posicionamiento que ha sido muy exitoso. Y ahora, que está dentro del Grupo Ecopetrol, vemos muchas más oportunidades: la idea es que ISA entre a los Estados Unidos. Ecopetrol está en ese país desde hace 10 años, entonces estamos mirando cómo apalancamos esa potencial llegada. Hay un montón de oportunidades que iremos comunicando en la medida en que vayamos avanzando.

Se dice que están esperando que se elija el nuevo presidente de Colombia para elegir al de ISA...

“La junta directiva empezó un proceso muy disciplinado desde hace varios meses para seleccionar al nuevo presidente, porque hay muchos candidatos y muy buenos, tanto hombres como mujeres. Hemos ido avanzando con la ayuda de un ‘cazatalentos’ y ya estamos en un proceso donde hay menos candidatos, pero cuando estemos listos tomaremos la decisión y la anunciaremos. Pero este es un proceso independiente de cualquier ciclo electoral”.

Hablando ya del alza que han tenido los precios internacionales del petróleo, ¿esto ha estimulado la producción nacional o todo depende de la capacidad de Ecopetrol?

“Depende de ambas cosas. El precio más alto puede generar mayores ingresos y un mejor flujo de caja, pero lo importante en esta industria es no perder la disciplina ni la protección del capital. Cuando se tiene más dinero, no necesariamente se debe salir a hacer un montón de cosas. Una de las ventajas es que en Ecopetrol tenemos un punto de equilibrio de utilidad de US$35 por barril, y hoy el Brent ronda los US$120. Y también es porque durante cinco o seis años hemos trabajado en eficiencias, ahorro y transformación. Este 2022 estamos invirtiendo 50% más que el año pasado. El año pasado perforamos un poco menos de 400 pozos. En promedio, entre 2022, 2023 y 2024 vamos a perforar 600 pozos por año. Y la producción de crudo va a subir de los 679.000 barriles por día, que fue el resultado en 2021, a 705.000 este año. Así que al final de 2030 podríamos estar en unos 850.000 barriles diarios”.

¿Cuáles son las barreras que existen hoy para no tener la producción que teníamos en 2015, cuando en el país llegó a producir hasta 1 millón de barriles?

“En 2020 tuvimos una crisis muy severa, además de que los bloqueos viales en el campo Yariguí-Cantagallo dejó como consecuencia la suspensión de operaciones de 64 pozos que representaban el 54% de la producción total del campo. Nos ha tocado aprender a manejar las crisis de una manera proactiva, porque se han vuelto más profundas y más frecuentes. Pero desde Ecopetrol estamos ampliando también la capacidad de refinación a nivel nacional. La carga de Reficar está pasando de 150.000 a 200.000 barriles, porque el país sigue demandando más combustibles”.

¿El alza en los precios internacionales del petróleo tendría incidencia en el aumento de los precios de los combustibles?

“En Colombia hemos estado aislados de ese efecto. La gasolina en el país debería estar costando entre $18.000 y $20.000, pero hoy no sobrepasa los $10.000. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) permite que esto no se traslade directamente al consumidor”.

Pero el fondo no es infinito...

No lo es. El Gobierno Nacional debe reembolsar este subsidio a Ecopetrol en un periodo de 12 meses. De hecho, el año pasado nos dieron $3,85 billones y nos deben seis meses, es decir, $7,8 billones. Es mucha plata, pero el Gobierno siempre ha sido muy responsable en pagar a tiempo y en forma, por eso hoy el consumidor no se ha sentido el impacto que ha tenido el mundo con el aumento de los precios de los combustibles”.

¿Cuáles serían las consecuencias de frenar la exploración petrolera?

“Si Colombia no tuviera industria petrolera y no hiciera más exploración, no tendríamos cómo cargar las refinerías. Hoy traer crudos para cargar las refinerías puede costar entre $50 y $60 billones al año; es decir, el equivalente a cuatro reformas tributarias. Es fundamental que nosotros como colombianos tengamos nuestra propia energía eléctrica y combustibles. Por ejemplo, en Europa están pagando hoy 10 veces más de lo que pagamos en el país por el gas, porque ellos dependían de la producción rusa. Por eso es tan importante proteger la industria en Colombia. No estoy de acuerdo con que se limite la actividad exploratoria, porque dependeríamos de terceros, lo que implicaría conseguir el crudo y el gas a precios internacionales y eso impactaría a 50 millones de colombianos. Para dar un ejemplo, de los 10 millones de motocicletas que hay en el país, 70% son estrato 1 y 2. ¿Ustedes se imaginan que no tuviéramos gasolina para ellos? ¿O qué la gasolina costara $18.000? Qué bendición es tener nuestros propios recursos: el crudo para refinar y sacar gasolina, diésel y jet; y también para un montón de productos petroquímicos para labiales, cremas, plásticos, fertilizantes, pinturas, etc”.

También se ha hablado de que tenemos unos 15 años para llegar a una transición energética total, ¿en ese tiempo Colombia no necesitaría del petróleo?

“Yo creo que el petróleo se va a necesitar por muchas décadas más. Puede que en un porcentaje más bajo, pero el sector de hidrocarburos va a seguir existiendo, solo hay que volverlo más eficiente, hay que descarbonizarlo. Es que el problema no es el petróleo ni la gasolina, el enemigo son las emisiones. Entonces, ¿cómo hacemos para descarbonizar los combustibles? En Ecopetrol nos pusimos la meta de ser cero emisiones de carbono a 2050. Eso quiere decir que todas las emisiones que yo genero, más las emisiones de lo que compro bajarán a cero; y que el 50% de las emisiones del señor que tiene un taxi, una motocicleta, un Jeep o un bus, también bajarán a cero. En ese sentido, creo que Ecopetrol es la única compañía en América Latina que ya se puso esa meta. Además, también queremos ser agua-neutrales: bajar la cantidad de agua que utilizamos en la operación y subir el porcentaje de reutilización de este líquido”.

¿Cómo va el piloto de fracking y cuál es la expectativa para mantener o aumentar las reservas petroleras?

“No se trata de hacerlo rápido sino de hacerlo bien. Ya solicitamos licencias para Platero y Kalé, los dos pozos que se desarrollarán en el municipio de Puerto Wilches, Santander. El fracking es un tema que genera muchas emociones, pero hay mucho desconocimiento. Parte de lo que queremos hacer es pedagogía. En Ecopetrol estamos midiendo unas 200 variables socioambientales, como emisiones, calidad del aire, agua, ruido. Estamos convencidos de que en Colombia hay un potencial muy grande, pero la idea es desarrollar estos pilotos de frente al país, de cara a las comunidades y socializarlo. En cuanto a las reservas, hace dos años arrancamos con la operación en la cuenca Permian, ubicada en Texas, Estados Unidos y hoy ya producimos 50.000 barriles día. Queremos traer ese conocimiento, experiencia y tecnología a Colombia. Por eso es muy importante que no perdamos nuestra seguridad energética”