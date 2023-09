Una de las formas de medir el dinamismo de la economía de un país, es a través de la balanza comercial, es decir, cuánto exportan y cuánto importan.

Por lo general, este indicador se saca por exportaciones totales en un año y con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

En el ranking de exportaciones, son China, Alemania y Estados Unidos los países que tradicionalmente lideran la partida. Mientras que, en el caso de Latinoamérica, los que encabezan la lista son Brasil, México, Chile, Costa Rica y Argentina. Aquí, Colombia y Perú tienen baja participación.

Sin embargo, hay otro indicador que refleja de manera diferencial esto, medido por su población, es decir, sus exportaciones per cápita, que no es otra cosa que la capacidad competitiva y exportadora de un país.

Y en este, Colombia sí se raja todavía más, pues ocupa el último lugar en varios ranking por bloques. Ese ratio de exportaciones por habitante en América Latina, durante el último registro disponible, 2021, fue de US$2.272.

Exportaciones en la Ocde

En este bloque económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, al cual Colombia ingresó como una forma para medirse entre las grandes potencias, el país se ubica en las últimas posiciones.

El país dentro de los 38 de la Ocde con mayores exportaciones anuales per cápita es Luxemburgo, con US$264.693. Luego le sigue Irlanda con US$142.482 de exportaciones per cápita, seguida de Suiza con US$65.656 de exportaciones per cápita.

“Este ranking se parece mucho en posiciones al de bienestar de un país. Las exportaciones per cápita están también determinadas por el tamaño de la economía y los ingresos. De ahí a que países ricos como Luxemburgo lideren”, dijo Martín Jaramillo, director del Centro de Gerencia y Empresa.

Los que completan el grupo de los cinco países con mayores exportaciones per cápita de la Ocde son Noruega con US$59.096 y Países Bajos con US$51.863.

En esta lista, Colombia, como se mencionó, figura en la última casilla. Las exportaciones per cápita del país en un año como 2022 fueron de US$1.101, según el promedio con datos del Banco Mundial. Como hallazgo, según Sebastián Trujillo, experto en temas Ocde, Colombia es entonces el país del bloque con menor desarrollo exportador comparado en relación a la cantidad de habitantes.

Al igual, si se compara a Colombia con países de América Latina, donde tiene más semejanza con sus pares en términos del tamaño de la economía, también le va mal.

En bloques regionales como la Alianza del Pacífico, por ejemplo, el país que lidera es Chile, con US$5.477 de exportaciones per cápita en promedio, seguido de México, US$4.808. Luego sigue Perú con US$2.089 y luego Colombia. El resultado de esto es que, pese a que Colombia tiene mayor población que Perú, este le gana en mayor capacidad exportadora per cápita.

Según Trujillo, esto tiene que ver con que “la capacidad exportadora no depende de qué tanta población haya, sino de la competitividad y productividad de un país”. Agrega que también el país no ha logrado encontrar una verdadera diversificación de la canasta exportadora como Chile y cómo por ejemplo ha comenzado a hacer Perú.

Por ejemplo, en el ranking regional general, Argentina (US$1.882) y Brasil (US$1.617) aparecen en los últimos lugares también junto con Colombia. Esto se explica, según los expertos, a que son países con escaso desarrollo exportador comparado en relación a su cantidad de habitantes.

En el caso de Colombia, dice el analista, su alta dependencia a las exportaciones mineroenergeticos lo afectan en el ranking. Este año, por ejemplo, no ha sido tampoco positivo para el país, pues el comercio internacional está presentando caídas como en pandemia.