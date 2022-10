“ Brasil tiene una peor calificación que nosotros (BB-), aunque curiosamente, la tasa a 10 años de Colombia está al rededor de 15% y la de Brasil está al 11% . Bajo ninguna óptica desde el mundo crediticio esto tendría sentido. Pero, oh sorpresa, el mercado nos está diciendo que confía más en Brasil que en Colombia”, apuntó el analista de Inverxia.

Resulta que Colombia actualmente está calificada por dos de las agencias con una nota de BB+ (grado de no inversión no especulativo), pero algunos países con notas más bajas están pagando menores intereses cuando piden plata prestada.

“El gobierno todavía depende mucho de la exploración petrolera y no es el momento de marchitar lo nuevos proyectos porque no tenemos un sustituto. Entonces, en el desorden que plantea Gustavo Petro, se genera una elevada prima de riesgo ”, enfatizó.

Andrés Moreno, asesor financiero y analista de mercados, mencionó que hay precedentes con gobiernos de tendencia progresista, toda vez que generan mucho gasto pero no aseguran la generación de riqueza ni encuentran las fuentes de ingresos para financiar sus planes.

Ese tipo de anuncios ponen en tela de juicio la sostenibilidad fiscal del país. Es decir, la pregunta que se hacen los inversores que le prestan plata a Colombia es: ¿si acaban su principal fuente de ingresos, cómo me van a pagar?

Cabe recordar que cerca del 15% de los ingresos que van a la caja de la Nación provienen del sector de los hidrocarburos. Y pese a la relevancia que tiene este renglón para las finanzas nacionales, Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía, ha defendido públicamente que no se firmarán nuevos contratos de exploración petrolera.

Sí nos afecta a todos

Andrés Pardo, jefe de estrategia para América Latina de XP Investments, hizo notar que, a simple vista, este parece un tema económico de salón social, pero advirtió que se traslada a la calle y al bolsillo de los ciudadanos.

“El tema es que si la prima es más alta, implica que las tasas de interés también serán más altas. El gobierno tiene que salir a colocar bonos por casi $44 billones en 2023 y si tiene que pagar más plata en intereses, eso implica tener menos plata para inversión social”, apuntó.

Ahora bien, Alexánder Ríos de Inverxia, llamó la atención en este punto al indicar que la deuda de hoy serán mayores impuestos para mañana.

De hecho, el Ministerio de Hacienda anunció el pasado 17 de octubre que no se emitirían más bonos de deuda y los analistas lo consideraron como una decisión adecuada en medio de las altas tasas. No obstante, advierten que hay que controlar la prima de riesgo porque, en el presente el país esquivaría una tasa de 15%, pero de no frenarla, la tasa del futuro será mucho mayor.

“Esto es muy grave porque la deuda pública se traduce en una carga impositiva para todos los que somos contribuyentes. Entonces por ahí va el primer impacto para el país y para las personas de a pie”, afirmó Ríos.

“Si Colombia no logra controlar el tema de la prima de riesgo —añadió— ahí vamos a tener un problema grave de refinanciación. De aquí a 2024, a Colombia se le vencen cerca de US$18.000 millones en bonos que hay que refinanciar porque es muchísimo dinero, y esa refinanciación se hará a un costo mucho más elevado”.

Los analistas, coincidieron en que el gobierno debe revisar bien este tema y abrir la puerta a una política más flexible con los contratos de exploración petrolera, de modo que sus ingresos lo respalden y el mercado no castigue a Colombia con intereses tan altos