La lista de cambios que propone Celsia para evitar apagones y destrabar inversiones

El sector eléctrico ha advertido que Colombia registró un déficit de energía firme de 1,6% en 2025 y que este podría ampliarse hasta 3,5% en 2027, incluso con la entrada de nuevos proyectos renovables.
A esto se suma un déficit estructural de gas natural desde 2025, lo que incrementa el riesgo de racionamientos en los próximos años.
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Para mitigar estos riesgos, Celsia, liderada por Ricardo Sierra, planteó varias propuestas que abarcan: acelerar la construcción de nuevas plantas de generación, diversificar las fuentes energéticas, importar gas y realizar una nueva subasta de confiabilidad con reglas claras y estables.
También se plantea integrar sistemas de almacenamiento y mecanismos de respuesta de la demanda para fortalecer la resiliencia del sistema.
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