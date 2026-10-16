Cámara de Comercio de Medellín lidera el ranking de las empresas más felices de Colombia en 2026

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia fue reconocida como la empresa con mejores resultados en felicidad organizacional entre las grandes compañías participantes en Building Happiness 2026, certificación de la plataforma de recursos humanos Buk. En las categorías de medianas y pequeñas empresas, los primeros lugares fueron para Moli Productos Naturales y Digital Content, respectivamente. En total, 30 organizaciones colombianas recibieron este reconocimiento por los resultados obtenidos en la medición de la experiencia de sus colaboradores. Las empresas que ocuparon los primeros puestos registraron indicadores superiores al 90%, mientras que el requisito para obtener la certificación era alcanzar un Net Happiness Score (NHS) global superior al 70% y cumplir con un índice de representatividad estadística. Los resultados, según Buk, ponen el foco en la gestión del talento humano, el reconocimiento, la flexibilidad, la autonomía y la retroalimentación continua, elementos que influyen en la relación de los trabajadores con sus empresas. Puede leer: Alcaldía, Gobernación y la Cámara de Comercio apoyan a las mujeres: 40% lidera nuevas empresas

¿Por qué la Cámara de Comercio de Medellín es la empresa más feliz?

Daniel Osorio Giraldo, vicepresidente Administrativo y Desarrollo Organizacional de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, afirmó que ocupar el primer lugar representa tanto un orgullo como una responsabilidad para la entidad. “Para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia estar en el primer lugar de Building Happiness de Buk es una gran responsabilidad, por un lado, y también un orgullo de cómo hemos construido un gran ambiente laboral para nuestros colaboradores”, señaló. El directivo agregó que ese ambiente debe reflejarse en las relaciones cotidianas de la institución con los empresarios y con las entidades cívicas, sociales y culturales de la región. Según Osorio, los resultados de la medición también se expresan en el trabajo que realizan los equipos y en la manera en que ponen sus capacidades al servicio de las personas y organizaciones con las que interactúa la Cámara de Comercio. “El impacto que tiene una medición de este tipo y los resultados que acaba de tener la Cámara se reflejan en el trabajo diario, en cómo cada uno de los colaboradores llegamos a la organización todos los días entregando lo mejor de nosotros, dando ese talento y proporcionándoselo a cada uno de los empresarios, de los artistas, de esas comunidades a las que nosotros les servimos”, explicó. Siga leyendo: “Sí es viable que el empresariado antioqueño participe en reconstrucción de Chocó y el Eje”: presidenta Cámara de Comercio Para el vicepresidente, la felicidad organizacional no es un concepto abstracto, sino una variable que puede medirse a partir de las respuestas de los trabajadores sobre su experiencia dentro de la empresa. “La felicidad no es un concepto etéreo, es una medición concreta de cómo una persona responde a cómo funciona una organización”, sostuvo. Osorio mencionó aspectos como el compromiso, el orgullo de pertenecer a la institución y la conexión con el propósito de la organización como elementos que se reflejan en el desempeño cotidiano de los colaboradores. También destacó la importancia de que los trabajadores encuentren sentido en sus funciones y orienten sus capacidades a cumplir los objetivos de la entidad.

Estas son las empresas reconocidas en Building Happiness 2026

La certificación distinguió a organizaciones de diferentes tamaños y sectores económicos. Estos fueron los cinco primeros lugares de cada categoría: 1. Grandes empresas: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Ceiba Software, Personalsoft, Ingeurbe y Triple A. 2. Medianas empresas: Moli Productos Naturales, Gran Américas Fontibón, Grupo OBA, Kal Tire, y Baika Colombia. 3. Pequeñas empresas: Digital Content, Empresa de Servicios Públicos con Calidad, Finaipro Technologies S.A.S., Mega Lifesciences Colombia SAS. y Hannah Instruments. Para acceder a la certificación, las organizaciones debieron superar el umbral del 70% en el Net Happiness Score global y cumplir los requisitos de representatividad estadística, con base en encuestas confidenciales respondidas por sus colaboradores. En esta edición, las compañías que lideraron sus respectivas categorías obtuvieron indicadores superiores al 90%. Puede conocer: “Se necesita un Estado que genere condiciones para las empresas”: Lina Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio

¿Cómo se mide la felicidad de los trabajadores?

La metodología de Building Happiness recoge las percepciones de los colaboradores mediante cuatro dimensiones: bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad. Estas variables permiten identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la experiencia laboral. La información obtenida puede orientar decisiones relacionadas con la gestión del talento, las condiciones de trabajo y las relaciones entre los equipos y sus líderes. Los resultados también muestran que no existe una fórmula única para construir ambientes laborales en los que las personas quieran permanecer y desarrollarse. Las estrategias dependen de las características de cada organización, su tamaño, su actividad económica y su modelo de gestión. Aunque las condiciones económicas siguen siendo relevantes al momento de aceptar un empleo, la experiencia cotidiana adquiere importancia para la permanencia y el compromiso de los trabajadores.

La felicidad laboral también tiene efectos económicos

El bienestar de los colaboradores es un asunto que trasciende el ambiente de trabajo y puede tener consecuencias en los resultados empresariales. La información suministrada para esta medición cita investigaciones de la Universidad de Oxford según las cuales los trabajadores felices pueden ser hasta un 13% más productivos. Esos estudios también señalan reducciones de hasta el 66% en las bajas laborales y del 65% en la rotación de personal entre los equipos felices. Estas cifras sitúan la satisfacción de los trabajadores entre los asuntos que las organizaciones pueden incorporar a sus estrategias de gestión, en especial por los costos que implica reemplazar personal y perder experiencia acumulada. La medición del bienestar permite detectar dificultades, identificar necesidades de los equipos y establecer acciones para mejorar las condiciones laborales. Sin embargo, su utilidad depende de que los resultados se traduzcan en decisiones concretas.

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