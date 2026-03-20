Accionistas de ISA le pasarán “factura” de $6.000 millones a la junta por daño tras nombrar a Carrillo

La historia de la caída de Jorge Carrillo en la presidencia de Interconexión Eléctrica (ISA) tras las demandas del abogado Julio César Yepes y el diputado de Antioquia Luis Peláez, no es solo un hito judicial en la historia administrativa del país; es, además, el relato de una suerte de resistencia civil que nació de la vigilancia constante de lo público.
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Lo que comenzó como una preocupación compartida entre un grupo de ciudadanos comprometidos con la transparencia, alarmados por el rumbo de las empresas estratégicas del país, terminó convirtiéndose en un expediente de miles de páginas que hoy tiene a la junta directiva de la multinacional energética contra las cuerdas.
El camino, sin embargo, no fue gratuito. Dejó tras de sí una factura de errores, decisiones arbitrarias y perjuicios que hoy asciende a una cifra cercana a los $6.000 millones para ISA, un detrimento que los administradores de la compañía deberán explicar ante la asamblea de accionistas el próximo jueves 26 de marzo.