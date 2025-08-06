xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Este miércoles los colombianos reportan fallas en la red de internet de Claro, principalmente fija, en varias zonas. En redes sociales se conocieron casos en Bogotá, el Eje Cafetero e incluso Medellín donde los servicios del operador no están disponibles o funcionan con intermitencia.
Este medio pudo conocer que ha habido caídas de la red fija (hogar) en Bogotá, Armenia y Medellín, entre otras, las cuales empezaron sobre el mediodía.
Incluso, algunas personas aseguran estar sin internet desde la mañana. “Estoy en Chía (Cundinamarca), dos horas sin servicio de internet”, reportó un usuario en la red social X.