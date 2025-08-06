xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Este miércoles los colombianos reportan fallas en la red de internet de Claro, principalmente fija, en varias zonas. En redes sociales se conocieron casos en Bogotá, el Eje Cafetero e incluso Medellín donde los servicios del operador no están disponibles o funcionan con intermitencia. Este medio pudo conocer que ha habido caídas de la red fija (hogar) en Bogotá, Armenia y Medellín, entre otras, las cuales empezaron sobre el mediodía. Incluso, algunas personas aseguran estar sin internet desde la mañana. “Estoy en Chía (Cundinamarca), dos horas sin servicio de internet”, reportó un usuario en la red social X.

¿Qué se sabe de la caída del internet de Claro?

Por medio de diferentes canales, los clientes de la compañía mostraron su malestar debido a los problemas de internet, e incluso explicaron que las líneas de atención no están disponibles. “Sin internet. No hay respuesta en ninguna línea”, se lee en varios comentarios en la página de Claro en la red social Facebook. En Bogotá, incluso, algunos aseguran tener problemas con la red de ETB, aunque el grueso de quejas se deriva de fallas de Claro.

¿Qué se sabe en Claro sobre las fallas de internet?