Café Sello Rojo baja hasta 17% los precios de sus productos; esta es la razón

Café Sello Rojo, marca del Grupo Nutres, anunció una reducción de hasta 17% en los precios de algunas de sus referencias en Colombia, una decisión que tendrá alcance nacional y que, según la compañía, busca trasladar al consumidor el ajuste de precios que registró, recientemente, el mercado del café. Francisco Gómez Zapata, presidente del Negocio de Café y Bebidas de Grupo Nutresa, explicó en conversación con EL COLOMBIANO que la medida responde al análisis del comportamiento de los precios del café y las condiciones del mercado, y no a una promoción temporal. “Sello Rojo está bajando hasta el 17% los precios en algunas de sus referencias. Esto es a nivel nacional”, señaló el Gómez al agregar que esperan que la medida contribuya a aliviar el gasto de los consumidores y a dinamizar la categoría, teniendo en cuenta que la marca revisando desde antes la evolución del mercado internacional del café verde y de los precios de la materia prima. En contexto: Cafeteros prevén cosecha de 12,2 millones de sacos del grano este año, una caída frente a 2025 El comportamiento de los precios explica buena parte de la decisión. Según la compañía, durante los últimos dos años se produjo un cambio importante en los fundamentales del mercado cafetero, que llevó los precios internacionales a máximos históricos el año pasado. Ese incremento terminó reflejándose también en los precios internos de las marcas en Colombia. Ahora, ante la corrección observada en el mercado, Sello Rojo encontró espacio para trasladar parte de ese alivio al consumidor. “Cuando una empieza a ver una corrección, es cuando empezamos a encontrar la oportunidad de poder trasladar este beneficio a los consumidores”, explicó Gómez.

Sello Rojo busca aumentar el consumo de café

Sello Rojo busca aumentar el consumo de café

La reducción de precios también apunta a recuperar la frecuencia de consumo. Gómez precisó que el 88% de los colombianos toma café al menos una vez a la semana, mientras que uno de cada tres colombianos consume Café Sello Rojo. De acuerdo con las cifras entregadas por la empresa, la marca registra alrededor de 15 millones de tazas consumidas al día, lo que explica el peso que tiene cualquier cambio de precio en su estrategia comercial. “Como líderes de la categoría estamos llamados a ayudar a dinamizarla”, sostuvo el directivo. Asimismo, la compañía señaló que el café tostado y molido representa aproximadamente dos terceras partes del mercado, mientras que el café soluble constituye otro segmento relevante y mantiene una dinámica positiva. En ese escenario, según Gómez, la estrategia de las marcas apunta tanto a ofrecer una relación competitiva entre precio y valor como a incorporar innovación para atraer nuevos consumidores. El portafolio incluye, además de Sello Rojo, marcas como La Bastilla, Colcafé y Café Matiz, dirigidas a distintos segmentos del mercado. La Bastilla tendrá también una reducción importante de precios, según explicó Gómez. Puede leer: Caída del dólar ya le quitó $700.000 por carga al caficultor en el último año, según gerente de Federacafé

La reducción de precios también apunta a recuperar la frecuencia de consumo. Gómez precisó que el 88% de los colombianos toma café al menos una vez a la semana, mientras que uno de cada tres colombianos consume Café Sello Rojo. De acuerdo con las cifras entregadas por la empresa, la marca registra alrededor de 15 millones de tazas consumidas al día, lo que explica el peso que tiene cualquier cambio de precio en su estrategia comercial. “Como líderes de la categoría estamos llamados a ayudar a dinamizarla”, sostuvo el directivo. Asimismo, la compañía señaló que el café tostado y molido representa aproximadamente dos terceras partes del mercado, mientras que el café soluble constituye otro segmento relevante y mantiene una dinámica positiva. En ese escenario, según Gómez, la estrategia de las marcas apunta tanto a ofrecer una relación competitiva entre precio y valor como a incorporar innovación para atraer nuevos consumidores. El portafolio incluye, además de Sello Rojo, marcas como La Bastilla, Colcafé y Café Matiz, dirigidas a distintos segmentos del mercado. La Bastilla tendrá también una reducción importante de precios, según explicó Gómez. Puede leer: Caída del dólar ya le quitó $700.000 por carga al caficultor en el último año, según gerente de Federacafé

Francisco Gómez Zapata, presidente del Negocio de Café y Bebidas de Grupo Nutresa.

El reto: precios más bajos sin afectar al caficultor

El reto: precios más bajos sin afectar al caficultor

La reducción para los consumidores ocurre en medio de un mercado cafetero marcado por factores climáticos, volatilidad y cambios en los precios internacionales. Para Gómez, el desafío está en mantener el equilibrio entre aliviar el gasto de los consumidores y garantizar la sostenibilidad de la cadena productiva. “Mantener la sostenibilidad en el sector es bien relevante”, afirmó el ejecutivo, quien destacó la importancia de que los caficultores continúen recibiendo una remuneración adecuada. Por eso, consideró que las condiciones de la próxima cosecha y los precios del mercado, junto con el diferencial y la prima de calidad del café colombiano, siguen ofreciendo respaldo a los productores. Sobre las expectativas para el cierre del año, Gómez anotó que 2026 es un buen año para la empresa y que espera que decisiones como la reducción de precios de Sello Rojo permitan cumplir las expectativas planteadas para el cierre del ejercicio. Cabe recordar que Café Sello Rojo cuenta con una participación cercana al 35%del mercado colombiano. Es la marca número uno en top of mind de la categoría de cafémolido y la tercera marca más elegida por los colombianos dentro de la categoría de bebidas,según Kantar. Por otro lado, Sello Rojo está presente en 58 de cada 100 hogares colombianos y cuenta con una distribución cercana al 60%, la más alta del mercado nacional. Con presencia en más de 450.000 puntos de venta, desde la tienda de barrio hasta las grandes superficies, con ventas que ascienden a billón de pesos. En ese orden, Cundinamarca, la Costa Caribe y los Santanderes representan cerca del 70% de sus ventas. Además, la marca tiene presencia en países comoEcuador, Panamá, Perú, Chile y Estados Unidos. Puede conocer: ¿Cuántas tazas de café al día son saludables? Esto dice un nuevo estudio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas

La reducción para los consumidores ocurre en medio de un mercado cafetero marcado por factores climáticos, volatilidad y cambios en los precios internacionales. Para Gómez, el desafío está en mantener el equilibrio entre aliviar el gasto de los consumidores y garantizar la sostenibilidad de la cadena productiva. “Mantener la sostenibilidad en el sector es bien relevante”, afirmó el ejecutivo, quien destacó la importancia de que los caficultores continúen recibiendo una remuneración adecuada. Por eso, consideró que las condiciones de la próxima cosecha y los precios del mercado, junto con el diferencial y la prima de calidad del café colombiano, siguen ofreciendo respaldo a los productores. Sobre las expectativas para el cierre del año, Gómez anotó que 2026 es un buen año para la empresa y que espera que decisiones como la reducción de precios de Sello Rojo permitan cumplir las expectativas planteadas para el cierre del ejercicio. Cabe recordar que Café Sello Rojo cuenta con una participación cercana al 35%del mercado colombiano. Es la marca número uno en top of mind de la categoría de cafémolido y la tercera marca más elegida por los colombianos dentro de la categoría de bebidas,según Kantar. Por otro lado, Sello Rojo está presente en 58 de cada 100 hogares colombianos y cuenta con una distribución cercana al 60%, la más alta del mercado nacional. Con presencia en más de 450.000 puntos de venta, desde la tienda de barrio hasta las grandes superficies, con ventas que ascienden a billón de pesos. En ese orden, Cundinamarca, la Costa Caribe y los Santanderes representan cerca del 70% de sus ventas. Además, la marca tiene presencia en países comoEcuador, Panamá, Perú, Chile y Estados Unidos. Puede conocer: ¿Cuántas tazas de café al día son saludables? Esto dice un nuevo estudio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué referencias de Café Sello Rojo tendrán una reducción de precio? ¿Por qué Café Sello Rojo decidió bajar sus precios? La decisión se tomó después de evaluar la corrección que ha registrado el mercado del café, especialmente el comportamiento del café verde y de los precios internacionales.