Bloqueos afectan operación de Cerro Matoso: más de 2.000 trabajadores impactados y riesgo en producción de ferroníquel

La operación de Cerro Matoso permanece afectada desde hace tres días por el bloqueo en su vía de acceso, en medio del paro liderado por la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba.

Esta situación ha impedido el desarrollo normal de las actividades en la compañía, generando impactos operativos, laborales y logísticos en una de las principales operaciones de ferroníquel del país. El bloqueo ha impactado directamente a más de 2.000 personas que diariamente se movilizan hacia y desde la operación minera, limitando su derecho al trabajo y a la libre movilidad. Actualmente, cerca de 500 trabajadores directos y contratistas permanecen dentro de la planta sin posibilidad de realizar el relevo habitual de turnos, lo que incrementa la presión sobre la operación y el personal disponible. Las restricciones en la movilidad también han obligado a suspender la salida de ferroníquel hacia Cartagena, afectando la cadena logística de exportación.

De igual forma, se encuentra detenido el ingreso de mineral proveniente de las operaciones de Queresas y Porvenir, ubicadas en Planeta Rica, así como el transporte de insumos y materiales críticos necesarios para el funcionamiento de la planta.

Riesgos operativos por interrupciones en procesos continuos

Cerro Matoso opera bajo un esquema industrial continuo, con funcionamiento las 24 horas del día. En este contexto, sus hornos requieren estabilidad térmica permanente para evitar riesgos operativos y estructurales.

La falta de personal suficiente y de insumos clave pone en riesgo la continuidad de estos procesos, lo que podría generar afectaciones mayores en la infraestructura y en la producción. El bloqueo también ha tenido efectos en la cadena de valor. La empresa ha debido suspender parcial o totalmente algunos contratos de bienes y servicios, afectando los encadenamientos productivos y los ingresos de múltiples actores en la región. Esto amplía el impacto económico más allá de la operación directa, alcanzando a proveedores y familias que dependen de la actividad minera. La compañía reiteró su respeto por el derecho a la protesta pacífica, pero enfatizó la necesidad de garantizar simultáneamente los derechos al trabajo y a la libre movilidad. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades competentes para que acompañen la situación, promuevan el diálogo entre las partes y adopten medidas que permitan restablecer el tránsito en la zona y normalizar la operación.