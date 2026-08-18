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Bavaria anunció inversión de $12.000 millones para impulsar la reactivación de 3.500 negocios afectados por el terremoto

Con el fin de restaurar el tejido empresarial golpeado por la reciente emergencia sísmica, Bavaria destinará este dinero para financiar la reconstrucción y recuperación operacional de los miles de negocios locales dañados en Colombia.

  • La iniciativa de Bavaria contempla $12.000 millones y articulará acciones directas con el Gobierno para dinamizar la economía de los territorios vulnerables. FOTO: Cortesía Bavaria y Gobernación del Chocó
    La iniciativa de Bavaria contempla $12.000 millones y articulará acciones directas con el Gobierno para dinamizar la economía de los territorios vulnerables. FOTO: Cortesía Bavaria y Gobernación del Chocó
  • Uno de los negocios comerciales derribados por el terremoto en el departamento del Chocó. FOTO: Gobernación del Chocó
    Uno de los negocios comerciales derribados por el terremoto en el departamento del Chocó. FOTO: Gobernación del Chocó
  • Bavaria y el Gobierno unen fuerzas para recuperar 3.500 microempresas en todo el país tras el terremoto. FOTO: Cortesía Bavaria
    Bavaria y el Gobierno unen fuerzas para recuperar 3.500 microempresas en todo el país tras el terremoto. FOTO: Cortesía Bavaria
El Colombiano
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hace 2 horas
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La compañía cervecera Bavaria confirmó este martes 18 de agosto la destinación de $12.000 millones de pesos para conformar un fondo de ayuda, ejecutado en articulación con el ‘Plan de Reconstrucción para Comerciantes y Microempresarios’ liderado por el Gobierno Nacional.

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De esta manera, cerca de tres mil quinientos pequeños negocios locales que quedaron sin operar tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 del pasado lunes 10 de agosto tendrán un respaldo monetario para reabrir sus puertas.

La iniciativa busca que tenderos, pequeños comerciantes y emprendedores retomen su actividad económica y aceleren la reapertura de sus establecimientos para dinamizar la recuperación en las zonas afectadas.

Uno de los negocios comerciales derribados por el terremoto en el departamento del Chocó. FOTO: Gobernación del Chocó
Uno de los negocios comerciales derribados por el terremoto en el departamento del Chocó. FOTO: Gobernación del Chocó

A propósito de la decisión, Sergio Rincón, presidente de Bavaria, indicó que durante más de 137 años, la empresa ha sido parte del desarrollo de Colombia, por lo que querían reiterar su compromiso con las familias, comunidades y territorios afectados.

“Detrás de cada tienda de barrio, comercio y negocio local hay una familia, una fuente de ingresos y un punto de encuentro para la comunidad. Estos establecimientos no solo impulsan la economía de sus territorios; también fortalecen el tejido social”, detalló en un comunicado.

Capacidad logística y ayuda humanitaria: la radiografía de la compañía

Adicionalmente a los recursos financieros, la compañía dispuso su capacidad logística, conocimiento y presencia territorial. En los primeros días de la emergencia, movilizó más de 30 camiones e hizo entrega de 250.000 unidades de agua y Pony Malta para la atención de las comunidades impactadas.

Con esta acción, Bavaria busca trabajar junto a las autoridades de todo el país (especialmente las de los lugares afectados tras el terremoto), el sector privado y las comunidades en la reconstrucción de todas las regiones afectadas.

Bavaria y el Gobierno unen fuerzas para recuperar 3.500 microempresas en todo el país tras el terremoto. FOTO: Cortesía Bavaria
Bavaria y el Gobierno unen fuerzas para recuperar 3.500 microempresas en todo el país tras el terremoto. FOTO: Cortesía Bavaria

Bavaria cuenta con más de 137 años de trayectoria en el país. Su operación abarca ocho cervecerías (ubicadas en Barranquilla, Bucaramanga, Itagüí, Yumbo, Tibasosa, Tocancipá y Palmar de Varela), dos malterías en Cartagena y Tibitó, una fábrica de etiquetas en el Valle del Cauca y más de 55 centros logísticos.

Actualmente, la empresa genera cerca de 4.500 empleos directos, atiende a más de 300.000 clientes y representa el 1.2 % del PIB nacional. Asimismo, promueve el consumo responsable de cerveza mediante diversas campañas e iniciativas basadas en evidencia.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué tipo de negocios pueden acceder a los recursos del fondo de Bavaria?
Los recursos están dirigidos a tenderos, pequeños comerciantes y microempresarios locales de las zonas afectadas por el terremoto. Sin embargo, la noticia no especifica los criterios ni las líneas de negocio excluidas.
¿Cómo y dónde se solicitan las ayudas financieras para la reconstrucción del negocio?
El documento oficial no detalla el proceso de postulación, los formularios ni las plataformas para solicitar los fondos. Se indica que el programa se ejecuta en articulación con el ‘Plan de Reconstrucción para Comerciantes y Microempresarios’ liderado por el Gobierno Nacional.
¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un comerciante para recibir el apoyo económico?
Bavaria no menciona los requisitos específicos, la documentación exigida ni el nivel de afectación necesario para aplicar al beneficio.
¿Qué otro tipo de asistencia contempla Bavaria además del dinero para los comercios?
La compañía puso a disposición su capacidad logística y presencia territorial, habiendo entregado ya más de 30 camiones con 250.000 unidades de agua y Pony Malta para la atención inicial de la emergencia.

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