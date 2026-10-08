La bandeja paisa en Medellín se encareció 14,3% en un año por cuenta de la inflación

En un restaurante del centro de Medellín, la bandeja paisa pasó de costar entre $40.000 y $45.000 a $50.000. En promedio, en la ciudad, su precio subió de $35.000 a $40.000. Más allá de otro aumento para el bolsillo del consumidor, el encarecimiento de este plato típico refleja una presión más amplia: la que ejerce la inflación sobre los alimentos, los restaurantes y el presupuesto de los hogares. Medellín cerró septiembre con una inflación anual de 7,04%, por encima del promedio nacional de 6,29%, y se mantuvo como la ciudad con el costo de vida más alto del país por tercer mes consecutivo. Aunque la variación cedió 0,03 puntos porcentuales frente a agosto (7,07%), aumentó 1,71 puntos frente a septiembre de 2025, cuando fue de 5,33%.

Y hay una categoría directamente relacionada con salir a comer que está creciendo todavía más: restaurantes y hoteles registraron una inflación anual de 9,65% en Medellín. Le puede interesar: Bandeja paisa más costosa: hasta $19.000 subió en últimos 5 años Aunque la bandeja paisa no hace parte del IPC como producto individual, sirve para aterrizar una discusión que suele aparecer en las estadísticas: cuánto cuesta comer y cómo están afrontando restaurantes y consumidores el aumento de los precios. Guillermo Henrique Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Gastronomía (Acoga), explicó que las dificultades para los restaurantes se vienen acumulando desde la pandemia. Según el dirigente gremial, los alimentos son una de las principales materias primas del sector y, cuando estos no presionan los costos, lo hacen otros gastos difíciles de evitar, como los servicios públicos, los arriendos y la nómina. A esto se suma el mayor costo de la contratación formal tras la reforma laboral. El resultado es una estructura de gastos que crece mientras el restaurante tiene poco margen para trasladar todo ese aumento al consumidor. “Los restaurantes son muy fáciles de sustituir”, plantea Gómez. Una familia puede dejar de salir a comer y preparar los alimentos en casa. Según explica, eso ya se está viendo: los clientes no necesariamente desaparecen, pero sí reducen su consumo. Según Acoga, una persona que antes pedía entrada, plato fuerte, postre y bebida ahora pueden limitarse solo al plato principal. Además, las salidas a comer entre semana son las primeras en reducirse, mientras el consumo se concentra cada vez más en los fines de semana. Gómez habla de una reducción cercana al 50% en el consumo por cliente frente a los niveles previos a la pandemia. El problema, entonces, no es solamente cuánto cuesta una bandeja, sino cuántas veces puede permitirse una familia comprarla.

Lo que dicen los comerciantes

En El Hueco, esa presión ya tiene una cifra concreta. En Sazón del Rancho, la bandeja paisa cuesta actualmente $40.000. Hace aproximadamente un año estaba en $35.000. Son $5.000 adicionales, equivalentes a un aumento de 14,3%, prácticamente el doble de la inflación anual que registra Medellín.

Sazón del Rancho, restaurante contiguo a los comercio de El Hueco. FOTO CORTESÍA

Allí identifican a las proteínas como los componentes que más pesan en el costo: carne de res, chicharrón, carne molida, chorizo y morcilla. Pero el restaurante no ha optado por reducir la cantidad para contener el precio. “La bandeja paisa tradicional se tiene que servir de esa manera y en esas porciones”, explican. El cambio está apareciendo es en la frecuencia de compra: los clientes locales que antes pedían la bandeja con mayor regularidad ahora lo hacen menos, mientras que los extranjeros que buscan una experiencia gastronómica tradicional mantienen una demanda más fuerte. En Brasas de Hollywood, también en El Hueco, el precio actual es de $50.000. Hace un año estaba entre $40.000 y $45.000. Allí mencionan especialmente el aguacate, la carne de res y los fríjoles entre los productos que más han aumentado de valor. Lea más: Resuelto del debate: la Bandeja Paisa es el plato nacional de Colombia

Restaurante Brasas de Hollywood, ubicado en El Hueco, Centro de Medellín. FOTO CORTESÍA

Los comercios del sector han optado por absorber parte del incremento de los costos con sus márgenes de ganancia, en lugar de trasladarlo por completo a los consumidores. Desde el restaurante explicaron que la idea es “sostenerlo por el margen” para evitar un aumento excesivo en el precio de la bandeja paisa sin afectar el tamaño de la porción ni la calidad del plato. Viviana, vendedora ambulante del centro de Medellín, explicó que actualmente ofrece la bandeja paisa a $15.000, frente a los $14.000 que costaba en octubre de 2025. Esto representa un aumento de $1.000 en un año. Según su experiencia, los ingredientes que más se han encarecido son la carne, el arroz, la papa y el aceite. Sobre la posibilidad de trasladar esos mayores costos al consumidor, Viviana fue clara: “Si suben las comidas, tenemos que subir el precio. Y lo vamos a hacer porque, de verdad, todo está muy caro”. La vendedora asegura que, para mantener el negocio, no han reducido las porciones ni cambiado los ingredientes de la bandeja. La alternativa ha sido ajustar directamente el precio: “Ajustamos el precio para mantenernos. Siempre se ajusta el precio”. A pesar del aumento, señala que el precio relativamente económico del plato sigue siendo clave para mantener las ventas. “La gente sigue comprando porque hemos vendido a precios económicos”.

El resultado es una especie de negociación silenciosa entre restaurantes y clientes: los negocios reducen sus márgenes para evitar alzas mayores, mientras los consumidores pagan más que hace un año por el mismo plato. El comportamiento de los compradores, en cambio, es diverso: mientras algunos siguen comprando sin prestar demasiada atención al precio, otros buscan alternativas más económicas o cambian de menú.

La cuenta por cada ingrediente

Si se toman cada uno de los ingredientes que tiene una bandeja paisa original, los datos más actuales del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Dane (Sipsa) muestran que entre agosto de 2025 y agosto de 2026, el aguacate Hass aumentó 103,8% y la carne de res murillo 13,8%. En contraste, bajaron el arroz 5,2%, el chicharrón 0,6%, el tomate 14,8% y el plátano maduro 30,1%. El fríjol cargamanto cayó 0,6%. En esa canasta de ingredientes, el costo total aumentó 6,6% en agosto frente al mismo mes de 2025 y 1,3% en el promedio enero-agosto de 2026. El aguacate Hass, además, aportó 4,1 puntos al costo del plato y la carne de res otros 4 puntos en la comparación anual. En cambio, el plátano restó 0,7 puntos y el tomate 0,3. También hay una diferencia entre preparar el plato en casa y comprarlo en restaurante. El hogar paga ingredientes y los costos de cocinar; el restaurante, además, debe cubrir salarios, arriendo, servicios públicos, refrigeración, aseo, administración y otros gastos de operación. Conozca también: La bandeja paisa se ubicó como el segundo plato típico con los ingredientes que más subieron de precio en un año Por eso, el Dane reportó que las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio aumentaron 9,44% anual en septiembre, una cifra que no corresponde exclusivamente a la bandeja paisa. En Medellín, restaurantes y hoteles subieron 9,65%.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">#IPC | En septiembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 6,29%, mientras que la variación mensual fue de 0,37% y la variación año corrido fue 5,74%.🔎Consulta los resultados completos aquí: https://t.co/APlX5DIdNR https://t.co/F7Kg4UaXgj</p>— DANE Colombia (@DANE_Colombia) <a href="https://x.com/DANE_Colombia/status/2107969308080972023?ref_src=twsrc%5Etfw">October 7, 2026</a></blockquote><script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Mapa de la bandeja en Medellín

La diferencia de precios también se ve al recorrer la ciudad. En Manrique, una bandeja de Ferburguer pasó de $26.000 a $28.000. En Campo Valdés pasó de $28.000 a $35.000. En La Floresta, una mini bandeja está entre $22.000 y $26.000; en Guayabal, una opción de platos típicos cuesta $28.000. En La Candelaria, cerca de la Plaza Minorista y en piqueteaderos de barrio, se encuentran opciones entre $17.000 y $27.000. En Laureles-Estadio, el rango está entre $35.000 y $55.000, mientras que en El Poblado se mueve entre $40.000 y $65.000. En restaurantes tradicionales los valores suben más. Con cifras en sus sitios web con corte del 8 de octubre, Rancherito registra $54.800; Mondongo’s, $61.500; La Matriarca, $59.000, y Hato Viejo, $66.500. La Gloria de Gloria llega a $89.000, aunque ofrece una bandeja más amplia, con varios acompañamientos y bebida. Para Pedro Sarmiento, socio de Impuestos de la firma Crowe, esta lectura “no significa que en El Poblado haya más inflación que en Manrique. Los precios también reflejan arriendos, servicio, infraestructura, calidad, tamaño de las porciones, competencia y disposición de pago”. Según Sarmiento, la bandeja, entonces, puede ser un termómetro cercano del gasto en comida, pero no del costo de vida completo. La canasta nacional del IPC asigna 15,05% a alimentos y bebidas no alcohólicas, 33,12% a alojamiento y servicios públicos, 12,93% a transporte y 9,43% a restaurantes y hoteles. Solo vivienda y transporte representan 46,05%. Para Acoga, el problema es que los restaurantes tienen cada vez menos espacio para absorber los aumentos. El gremio calcula alrededor de 1,5 millones de empleos directos y una reducción de 16% en los puestos formales este año. También elevó de 3.100 a 6.500 su proyección de establecimientos formales que podrían cerrar. La salida ha sido recortar nómina, sustituir ingredientes, reducir porciones, incorporar tecnología o sacrificar margen.

Hacer la bandeja paisa en casa puede costar un 40% menos

Luis Fernando Ramírez, docente e investigador económico, señala que preparar una bandeja paisa en casa puede representar un ahorro promedio de 40% frente a consumirla en un restaurante, al comparar el costo de los ingredientes y otros gastos asociados a su preparación, aunque sin contabilizar el tiempo que debe dedicar el consumidor a cocinar. Su análisis también pone el foco en uno de los costos que menos se ven cuando se compara el precio de los alimentos con el valor final de un plato en un establecimiento comercial: el arriendo. Según Ramírez, el costo del local puede representar hasta 30% del precio de un producto o plato, dependiendo de la zona, y en sectores con alquileres particularmente elevados podría acercarse incluso al 50%. Por eso, explica, una bandeja paisa que cuesta $40.000 o $50.000 en sectores de mayores ingresos no necesariamente refleja únicamente un mayor costo de los ingredientes, sino también las condiciones comerciales y operativas del lugar donde se ofrece. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: