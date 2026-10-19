“Hay que darle un poco de pausa al deseo de tener tasas de interés bajas”, presidente de Banco Caja Social

El Banco Caja Social ofrecerá créditos de vivienda con una tasa de interés del 8% efectivo anual y plazos de hasta 25 años para acompañar a las personas afectadas por el terremoto.
La tasa representa una reducción frente al 14% que se venía manejando, a lo que se suma la exoneración de costos asociados con la adquisición de vivienda.
La apuesta está respaldada por el peso que tiene este segmento en la entidad. De una cartera total cercana a $20 billones, alrededor de $10 billones corresponden a financiación de vivienda. Además, cerca del 30% de esa cartera está en manos de microempresarios y dueños de negocios, un grupo que combina las finanzas del hogar con las de su actividad productiva.
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En entrevista con EL COLOMBIANO, Diego Fernando Prieto, presidente del Banco Caja Social, habló sobre las perspectivas del sector de vivienda, la actividad de la entidad en Antioquia, la incorporación de inteligencia artificial y el comportamiento del ahorro. Sobre las tasas de interés, advirtió que los niveles altos encarecen el crédito y pueden deteriorar la cartera, aunque destacó la solidez del sistema financiero colombiano.