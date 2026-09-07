$5.000 millones para emprendedores, 100 becas y compras directas a productores: Empresarios se meten la mano al bolsillo por Chocó

La reconstrucción de Chocó empieza a tomar una dimensión que va más allá de la atención de la emergencia. Empresarios y Gobierno Nacional acordaron este lunes una batería de medidas que movilizará recursos hacia emprendedores, estudiantes, productores y proyectos de infraestructura, con una apuesta por convertir la recuperación tras el terremoto en una oportunidad para dinamizar la economía del departamento. Uno de los principales anuncios es un fondo de $5.000 millones en capital semilla para 1.000 emprendedores chocoanos afectados por el terremoto. El programa, que se desarrollará a través de iNNpulsa, contará con aportes del Gobierno, Colombina, Bancolombia y Tecnoglass y entregará $5 millones por negocio. A este paquete se suman 100 becas para jóvenes del departamento, compras directas a productores por parte de grandes compañías y un paquete de infraestructura y conectividad por $1 billón.

“Estoy seguro de que el 7 de septiembre del 2026 será recordado como una fecha histórica para el Chocó, porque este es el día en el que va a comenzar la verdadera transformación del Chocó”, afirmó el presidente Abelardo De la Espriella al presentar los acuerdos. Le puede interesar: Estas son las 14 medidas y paquete de obras para la reconstrucción de Chocó, anunciadas por De la Espriella y grandes empresarios

$5 millones para 1.000 emprendedores

La primera medida apunta directamente a quienes perdieron parte de su actividad económica por el terremoto. A través de iNNpulsa, el Gobierno, Colombina, Bancolombia y Tecnoglass aportarán $5.000 millones en capital semilla, con los que se busca beneficiar a 1.000 negocios. Cada emprendedor recibirá $5 millones para comenzar a reconstruir o reactivar su actividad productiva. “Vamos a beneficiar a 1.000 emprendedores chocoanos con capital semilla de $5 millones por negocio para que puedan comenzar a reconstruir sus sueños”, explicó el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien añadió que el programa comenzaría a operar la próxima semana. La medida busca atender uno de los efectos menos visibles de una emergencia de esta magnitud: la pérdida de ingresos de pequeños comerciantes y emprendedores que, aun cuando puedan recuperar físicamente sus establecimientos, necesitan capital para volver a operar.

Grandes empresas comprarán productos del Chocó

Pero el compromiso empresarial no se quedará únicamente en entregar recursos. Otro de los acuerdos busca atacar un problema estructural de la economía departamental: la dificultad de los productores locales para acceder a mercados grandes y estables. Olímpica, Grupo Nutresa y Colombina manifestaron su intención de establecer compras directas a productores chocoanos. La apuesta es que los productos de la región encuentren compradores sin depender de cadenas extensas de intermediación. “Lo mismo ha señalado Nutresa, Colombina y la idea es que se le pueda comprar a los productores del Chocó para dinamizar la economía”, afirmó De la Espriella durante el encuentro. El propio Gobierno presentó este punto como una estrategia para que la recuperación no dependa exclusivamente de subsidios o transferencias, sino que genere actividad económica. Lea más: ¿Quién es José Tobón, el viceministro de Agricultura que será el gerente de la reconstrucción del Chocó? La lógica es sencilla: si un productor tiene un comprador asegurado, puede aumentar su producción; si aumenta la producción, se necesitan más trabajadores; y si las empresas locales venden más, una mayor parte del dinero circula dentro del departamento. En esa misma línea, se anunció la compra de la producción de biche elaborada por emprendedores chocoanos a través de la Central Mayorista de Antioquia, abriendo un canal comercial para uno de los productos asociados a la tradición y cultura del departamento.

100 becas para jóvenes del Chocó

La agenda empresarial también puso la educación en el centro de la recuperación.

Grupo Nutresa otorgará 50 becas a jóvenes chocoanos, mientras que Nubank aportará otras 50. En total, serán 100 oportunidades de formación. La iniciativa busca ampliar el acceso de los jóvenes a la educación y, al mismo tiempo, fortalecer el talento que posteriormente puede incorporarse a las empresas o convertirse en nuevos emprendedores. La iniciativa busca ampliar el acceso de los jóvenes a la educación y, al mismo tiempo, fortalecer el talento que posteriormente puede incorporarse a las empresas o convertirse en nuevos emprendedores. Nubank también participará en una estrategia de bancarización e inclusión financiera, dirigida a jóvenes, pequeños comerciantes, productores y emprendedores que tienen dificultades para acceder al sistema financiero. El objetivo será acercar herramientas digitales de ahorro, pagos y crédito a una población con baja cobertura bancaria, de manera que la recuperación económica también tenga un componente de inclusión financiera. Conozca también: Gobierno aplaza hasta julio de 2027 el reemplazo del Sisbén por el RUI