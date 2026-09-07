$5.000 millones para emprendedores, 100 becas y compras directas a productores: Empresarios se meten la mano al bolsillo por Chocó

La reconstrucción de Chocó empieza a tomar una dimensión que va más allá de la atención de la emergencia. Empresarios y Gobierno Nacional acordaron este lunes una batería de medidas que movilizará recursos hacia emprendedores, estudiantes, productores y proyectos de infraestructura, con una apuesta por convertir la recuperación tras el terremoto en una oportunidad para dinamizar la economía del departamento.
Uno de los principales anuncios es un fondo de $5.000 millones en capital semilla para 1.000 emprendedores chocoanos afectados por el terremoto. El programa, que se desarrollará a través de iNNpulsa, contará con aportes del Gobierno, Colombina, Bancolombia y Tecnoglass y entregará $5 millones por negocio.
A este paquete se suman 100 becas para jóvenes del departamento, compras directas a productores por parte de grandes compañías y un paquete de infraestructura y conectividad por $1 billón.