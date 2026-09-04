Auxilio funerario de Colpensiones seguirá en 2027: quién puede reclamarlo, cuánto paga y requisitos

El auxilio funerario que Colpensiones otorga a sus cotizantes y pensionados seguirá vigente en 2027, aun cuando está prevista la entrada en operación del nuevo sistema pensional establecido por la Ley 2381 de 2024. La prestación continuará bajo las condiciones contempladas actualmente en la Ley 100 y no se entregará automáticamente a los familiares de una persona fallecida.
El dinero corresponde a la persona que pueda demostrar que efectivamente pagó los gastos de entierro o cremación de un afiliado o pensionado fallecido. Por eso, el parentesco por sí solo no determina quién tiene derecho al beneficio.
La continuidad de esta prestación cobra relevancia después de la revisión de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional, que mantuvo la mayor parte del articulado y ordenó al Congreso corregir algunos apartes antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema.
En este caso, una de las reglas que se mantiene es el reconocimiento del auxilio funerario, aunque Colpensiones asumirá directamente su cobertura para sus afiliados y para quienes hagan parte del Pilar Contributivo.
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