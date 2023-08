Y es que a casi cuatro meses de la elección y posesión de Germán Bahamón como gerente general de la FNC , la relación con el presidente Gustavo Petro no parece mejorar. Por el contrario, el Jefe de Estado no ha desaprovechado oportunidad para demostrar su disgusto con la dirigencia del gremio.

Estas declaraciones fueron como leña al fuego, pues el mandatario aprovechó para advertirle a la Federación que, o se reestructura, o le quita el manejo del FoNC.

La respuesta de Bahamón no se hizo esperar. Al día siguiente del evento afirmó a medios de comunicación que “el presidente está pidiendo una reestructuración y a eso llegué yo, a transformar la Federación”.

Pero el gerente de la FNC aclaró que no está de acuerdo con que se le quite el Fondo a los cafeteros, pues, dijo, “la federación ha demostrado en 96 años que ha sido responsable en la reinversión de esos fondos en la caficultura, por eso es el producto agrícola número uno y el producto exportable no minero número uno”.