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De Arturo Calle a Permoda: las alertas por Shein y Temu y su impacto en el sector textil colombiano

El empresario aseguró que su compañía ha perdido cerca de 2.000 puestos de trabajo y advirtió que hay más cargos en riesgo. La Cámara Colombiana de la Confección, Permoda y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico también han alertado sobre las condiciones tributarias y aduaneras de las compras internacionales.

  • Arturo Calle advirtió que su compañía ha perdido cerca de 2.000 empleos y cuestionó las condiciones de competencia frente a plataformas como Shein y Temu. FOTO COLPRENSA Y CORTESÍA
    Arturo Calle advirtió que su compañía ha perdido cerca de 2.000 empleos y cuestionó las condiciones de competencia frente a plataformas como Shein y Temu. FOTO COLPRENSA Y CORTESÍA
Johan Alexis García Blandón
Johan Alexis García Blandón
Publicado hace 2 horas Actualizado hace 1 hora
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La competencia de plataformas internacionales como Shein, Temu y AliExpress abrió un nuevo frente de discusión en Colombia. El empresario Arturo Calle aseguró que su compañía ha perdido cerca de 2.000 empleos y advirtió que hay más puestos de trabajo en riesgo. Su alerta se suma a los reclamos que durante meses han hecho gremios y empresas de la confección por las condiciones tributarias y aduaneras que, sostienen, generan una competencia desigual frente al comercio nacional.

Durante una audiencia pública en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Calle detalló que se redujeron alrededor de 1.200 puestos en sus plantas de Pereira y al menos otros 100 en oficinas. Además, mencionó casi 100 empleos cuya eliminación está proyectada y cerca de 600 cargos en tiendas bajo presión.

Si hay menos compradores, se debe tener menos empleos porque hay menos ingresos”, afirmó. El empresario cuestionó la exención del IVA para determinadas compras internacionales de menos de US$200 y las condiciones arancelarias de esos envíos. Según dijo, mientras las compañías colombianas asumen impuestos y aportes a la seguridad social, las plataformas extranjeras compiten con ventajas tributarias.

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Gremios llevan meses alertando

La preocupación ya había sido planteada por otros actores del sector. En abril, la Cámara Colombiana de la Confección y Afines alertó sobre el ingreso diario de cerca de 650 toneladas de productos comercializados por estas plataformas que, según el gremio, no pagan aranceles.

Advirtió sobre los riesgos para las más de 142.000 empresas que componen el sector y propuso aplicar un arancel del 40% y un IVA del 19% a los envíos bajo el régimen de minimis.

Su presidente, Guillermo Criado, ha advertido que las micro y pequeñas empresas podrían cerrar o abandonar la fabricación para dedicarse a vender mercancías importadas. El dirigente considera que las obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social que asume la industria nacional contrastan con las condiciones de ingreso de algunos paquetes internacionales.

En septiembre, Permoda, propietaria de Koaj, pidió el respaldo de Fenalco para impulsar cambios en el control del paqueteo internacional, la trazabilidad de los envíos y la política arancelaria.

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La empresa estima que Temu gestiona cerca de 2,2 millones de envíos mensuales hacia Colombia y propuso eliminar las exenciones de IVA para mercancías no originarias de Estados Unidos, además de establecer gravámenes y controles para reducir la subvaloración de productos.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), por su parte, ha propuesto que las plataformas calculen y cobren el IVA directamente al consumidor durante el pago. Su gerente de análisis económico, Carlos Güisa, también ha advertido sobre el uso indebido de la figura de minimis mediante el fraccionamiento de envíos comerciales o la triangulación de mercancías. El gremio sostiene que no se trata de eliminar ese mecanismo, sino de asegurar que se aplique correctamente.

El fenómeno ocurre en medio del crecimiento de las compras internacionales: según el Dane, los paquetes que ingresaron a Colombia aumentaron 97,3% en 2025 y superaron los 12,4 millones de envíos durante el tercer trimestre.

La discusión también enfrenta el costo para los consumidores

Sin embargo, el debate también tiene otra cara. Juan David Ballén, director de Estudios Económicos y de Mercado de Aval Asset Management, señaló que la expansión china representa un desafío para la industria y el empleo, pero también permite a los hogares acceder a productos más económicos y ofrece maquinaria e insumos a las empresas.

Conozca también: Analdex pide a la Dian actuar contra Shein y Temu por competencia desleal

A ese análisis se sumó el de Camilo Guzmán, director de Libertank, quien cuestionó las propuestas de elevar impuestos a esas compras y sostuvo que la solución debería enfocarse en reducir la carga tributaria y regulatoria de las empresas colombianas, en lugar de encarecer los productos para los consumidores.

Así las cosas, la discusión va más allá de Shein y Temu: enfrenta las advertencias por el empleo y la producción nacional con el acceso a bienes baratos y la necesidad de revisar las reglas del comercio internacional.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Arturo Calle alerta por la pérdida de empleos en Colombia?
El empresario aseguró que su compañía ha perdido cerca de 2.000 empleos y advirtió que hay más cargos en riesgo. Cuestionó las condiciones de competencia frente a plataformas internacionales como Shein y Temu, así como los beneficios tributarios para ciertas compras en el exterior.
¿Qué reclaman los gremios textiles frente a Shein y Temu?
La Cámara Colombiana de la Confección y Afines, junto con empresas como Permoda, ha pedido revisar las condiciones tributarias y aduaneras de los paquetes internacionales. Argumentan que las diferencias frente a las obligaciones de los negocios formales colombianos pueden afectar la competitividad de la industria nacional.
¿Qué cambios proponen para las compras internacionales?
Entre las propuestas están cobrar IVA a determinados envíos, revisar las exenciones para compras de bajo valor, establecer aranceles y reforzar los controles para verificar el valor, el peso y el origen de los paquetes.

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