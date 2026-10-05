¿Por qué el MinAgricultura dice que el arroz ya no es negocio? Las cifras detrás del cultivo

La polémica desatada por el llamado del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, a no sembrar arroz y optar por cultivos como el marañón puso el foco sobre la situación del sector. El arroz sigue siendo uno de los alimentos básicos de la dieta colombiana, pero enfrenta un escenario de menor producción, menos área sembrada y una caída en el consumo.
En 2025, el país produjo 3,23 millones de toneladas de arroz paddy verde, una caída de 7,8% frente a los 3,50 millones de toneladas registrados en 2024, según cifras de Fedearroz.
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La menor producción estuvo acompañada de una reducción en el área sembrada. En 2025 se cultivaron 563.970 hectáreas de arroz mecanizado, 67.101 menos que las 631.071 hectáreas registradas en 2024. Esto representó una caída de 10,6 % en el área destinada al cultivo.
El rendimiento nacional también disminuyó, aunque en menor proporción: pasó de 5,58 a 5,49 toneladas de paddy verde por hectárea entre 2024 y 2025.
La tendencia se mantuvo durante el primer semestre de 2026. Según la Encuesta Nacional de Arroz del Dane y Fedearroz, en ese periodo se produjeron 876.400 toneladas, frente a las 998.837 toneladas del mismo periodo de 2025, lo que representa una caída de 12,3%. El área cosechada tuvo una reducción aún mayor: pasó de 178.086 a 146.380 hectáreas, es decir, 31.706 hectáreas menos o una caída de 17,8%.
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Por departamentos, Casanare fue el principal productor en 2025, con 1,22 millones de toneladas, equivalentes al 37,9 % de la producción nacional. Le siguieron Tolima, con 691.567 toneladas; Meta, con 406.110; Huila, con 236.475, y Norte de Santander, con 179.584 toneladas.
Cabe anotar que el arroz paddy verde es el grano recién cosechado, antes de pasar por los procesos de secamiento, trilla y transformación necesarios para convertirse en el arroz que llega al consumidor.
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