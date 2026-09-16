¿No es la renta corta? Investigadores revelan qué estaría disparando los precios de los arriendos en Medellín

La narrativa que se instaló en los últimos años en Medellín de que los precios de los arriendos en la ciudad han subido como efecto de los alojamientos de renta corta “no tiene evidencia causal”, y si bien existe una correlación “cruda y real” sobre ambos factores, los datos disponibles señalan otra cosa. Así explicaron Andrés Giraldo y Ángela Fonseca, investigadores y profesores del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, en el Foro LR “Medellín: retos y oportunidades de la vivienda turística”.

“La renta corta no sube los arriendos”

Andrés Giraldo, investigador y profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, encontró que, aunque la correlación entre el incremento en los alojamientos de renta corta en la ciudad y el alza en los precios de los arriendos es verídica, no existe evidencia concreta de que lo primero lleve a lo segundo. “No hay evidencia causal de los alojamientos de renta corta en el precio de los arriendos. Incluso con el método estadístico más exigente, el que no asume nada sobre la fuerza del instrumento, no encontramos evidencia de un efecto positivo económicamente relevante”, dijo Andrés Giraldo en medio del Foro LR desarrollado en Medellín, Antioquia. Lea también: 20 años de Medellín en cifras: cayeron pobreza y homicidios, pero abundan los retos

“Medellín es una ciudad que se alquila más”

Ángela Fonseca Galvis, investigadora y profesora del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, dijo en el foro que “Medellín es una ciudad que cada vez alquila más. En 2015, 60% de los hogares eran propietarios y 36% inquilinos; hoy son 47,2% propietarios y 45% inquilinos”. Fonseca agregó que “sí hay valoración entre donde hay más lugares de rentas cortas; los arriendos son más altos, pero eso no quiere decir que por eso los precios suben, sino que los anfitriones listan sus propiedades donde hay mayor oferta turística”. También agregó que a esto se suman las dificultades que han tenido los compradores para acceder a facilidades de financiamiento hipotecario.

Regulación y oferta de vivienda en el centro de la discusión

El estudio de Andrés Giraldo y Ángela Fonseca concluyó que no existe evidencia causal de que el auge de la renta corta haya provocado el aumento de los arriendos en Medellín. Durante el Foro LR, representantes del sector señalaron que la actividad ha crecido ante la llegada de turistas y cuestionaron que se atribuya a esta el encarecimiento de los alquileres. Expertos y gremios señalaron que otros factores, como la menor construcción y la falta de oferta de vivienda, también presionan los precios. Mientras el sector advierte que una mayor regulación podría incentivar la informalidad, hay quienes consideran necesario fortalecer los controles para equilibrar el desarrollo de la vivienda turística con la convivencia ciudadana.

Además, Claudia Bustamante, directora de Estudios Económicos de Camacol Antioquia, explicó que la disminución de la construcción ha reducido la oferta de vivienda en Medellín, mientras la demanda se mantiene, generando presión sobre los arriendos.

“Bienvenida la vivienda turística, pero hay que controlarla”

Ana María López, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, dijo que la administración tiene claro que el sector de la vivienda turística, que representa menos de 3% del total disponible en la ciudad, es muy importante para su desarrollo económico, pero es conveniente establecer controles para que no se generen tensiones con la ciudadanía. “Como cualquier actividad, la vivienda turística debe controlarse”, recalcó.

“Hoy hay demanda de vivienda en la ciudad, pero no se encuentra oferta”

Claudia Bustamante, directora de Estudios Económicos de Camacol Antioquia, dijo que uno de los factores que más ha incidido en el aumento de los precios de los arriendos en Medellín ha sido la disminución de la construcción. Dijo que en 2013, 70% de la vivienda nueva en el Valle de Aburrá se compraba en Medellín y 30% en el resto de municipios, pero para 2025 se invirtió. “Hoy hay demanda de vivienda en la ciudad, pero no hay oferta”, dijo Bustamante. Continúe leyendo: Vivienda nueva toca mínimos: lanzamientos caen 35% en cuatro años y la VIS enfrenta un desplome estructural

“Si vamos a prohibir las rentas cortas, se daría espacio para la informalidad”

Para María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, los precios de los arriendos dan información de mercado, y si estos están muy altos, “seguro es por falta de oferta. Si vamos a prohibir o hiperregular actividades como la renta corta, esto podría dar espacio para la informalidad o la ilegalidad. Y si el problema es por falta de control en la convivencia, la forma de vigilarlo no puede ser castigando las plataformas”, concluyó la directora.

“Sentimos regresivo el planteamiento del POT de especializar y concentrar la oferta”

Juan Camilo Vargas, presidente ejecutivo de Asohost, dijo que los rumores de las rentas cortas “desdibujan” el desarrollo de la actividad como la de los alquileres de corto plazo, que ha crecido con fuerza en los últimos años en Medellín, como respuesta a la masiva llegada de turistas. “Sentimos regresivo el planteamiento del POT de especializar y concentrar la oferta en diferentes zonas turísticas, porque haría que la carga de turistas se exceda”, recalcó. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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