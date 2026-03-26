De la tragedia del avión Hércules al borde de un apagón: Puerto Leguízamo está en riesgo de quedarse sin luz

Puerto Leguízamo, municipio del Putumayo donde ocurrió la tragedia del avión Hércules el pasado fin de semana, ahora enfrenta una crítica situación energética por la escasez del diésel que necesita para operar sus plantas generadoras. La situación era tan grave que la Gobernación alertó que esa población pudo sufrir un apagón este jueves.
John Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, advirtió en entrevista con Blu Radio que la continuidad del servicio eléctrico está en riesgo debido a la falta de combustible.