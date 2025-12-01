Precio del gas natural vehicular arrancó diciembre con alza del 30%, ¿en qué parte del país hay incrementos?

El mercado del gas natural vehicular (GNV) en Colombia arranca el fin de año con movimientos en los precios. A partir de este lunes 1 de diciembre, el precio del combustible utilizado por más de 645.000 vehículos tendrá incrementos “significativos”, especialmente en el interior del país y en el Valle del Cauca.
Lo que hoy es una alternativa económica y ambientalmente limpia empieza a enfrentar una presión al bolsillo de los conductores, se convierte en un dolor de cabeza, teniendo en cuenta que el país está importando más gas que nunca y los contratos baratos que mantenían a raya los precios están por expirar.
El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, fue directo: “El precio del gas vehicular tendrá un incremento del 30%, principalmente en el interior del país y en el Valle del Cauca. Este golpeará tarifas, fletes y también a los usuarios domiciliarios”.
Agregó que el coletazo de los altos precios del gas importado también se hará sentir para los usuarios domiciliarios desde el 1 de diciembre en la región Caribe, “como ya se dio en el interior del país, en donde se incrementó más del 20%”.