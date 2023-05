Al fin no se construirá la Arena del Río de Barranquilla, el sueño de Edgar Rentería ¿Por qué?

El empresario Peter Gianulis y Edgar Rentería, socios en la firma Two Way Stadiums Inc, explicaron que las condiciones macroeconómicas hicieron inviable continuar con la iniciativa: “Nos enfrentamos a la coyuntura inversionista con las altas tasas de interés, la devaluación del peso colombiano y el aumento de la inflación que, en su conjunto, afectaron nuestro cierre financiero. Bajo estas circunstancias, el proyecto hoy no se podrá ejecutar”.