Las viviendas turísticas crecen 24 veces más que los alojamientos tradicionales en Colombia

La oferta de alojamiento turístico en Colombia está cambiando a un ritmo que plantea nuevos desafíos para la hotelería tradicional. Entre 2019 y agosto de 2026, el número de viviendas turísticas registradas en el país aumentó 561,9%, mientras que los establecimientos de alojamiento crecieron 23,1%. Esta diferencia coincide con un periodo de deterioro de los ingresos, la ocupación y el empleo en los hoteles.
El fenómeno quedó documentado en el Informe Trimestral de Dinámica Sectorial: Turismo, realizado por Corficolombiana. En el apartado sobre el comportamiento reciente de la actividad, la firma señala que las viviendas turísticas “captaron la mayor parte del auge del turismo en los últimos años”, aunque advierte que esta modalidad ya comienza a mostrar señales de moderación durante 2026.
Las cifras del Registro Nacional de Turismo permiten dimensionar la transformación. El número de viviendas turísticas pasó de alrededor de 11.000 en 2019 a cerca de 74.000 en agosto de 2026. En contraste, los establecimientos de alojamiento tradicionales aumentaron de aproximadamente 16.000 a 20.000 en el mismo periodo.