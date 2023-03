“Sobre nuestras empresas están cayendo sanciones injustas”: Anato pide buscar responsables por caso Viva

Para la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), la decisión tomada por la compañía aérea de bajo costo no solo le trajo repercusiones a los pasajeros que acudieron a los servicios de Viva, sino que también está dejando mal parada y en una situación comprometedora a las agencias de viajes, ya que a través de estas se ofrecen los destinos y frecuencias de las aerolíneas, como lo hizo Viva, para que miles de usuarios reservaran sus vuelos.

A la lista de afectados por la decisión de la aerolínea Viva de suspender operaciones se suman las agencias de viajes, empresas que no dudaron en expresar su preocupación frente a la situación.

Para Anato, la decisión de Viva de suspender la operación (debido a la iliquidez que presenta y que se ha agudizado mientras espera la respuesta de la Aeronáutica Civil frente a la aprobación de la integración con Avianca) golpea de manera colateral a todas las terminales aéreas del país , pero sobre todo a dos en particular: el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia) y el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde se registran las mayores afectaciones, ya que poseen el mayor número de conexiones directas nacionales e internacionales, y en cuyos terminales los pasajeros afectados por la suspensión de operaciones de la aerolínea de bajo costo llevan más de 48 horas esperando una solución.

“Insistimos y reiteramos en la importancia de conocer el músculo financiero de las aerolíneas que operan en Colombia, para que esto sea un respaldo de cara al consumidor, en caso de no prestar los servicios. Así como también en la necesidad de tener un fondo de garantías tipo Fogafín, para proteger a los usuarios a través de un seguro de depósito”, dijo Cortés.

“Gran parte de la compra de los tiquetes aéreos se hace a través de las agencias de viajes, y esos dineros ya se encuentran en la compañía aérea. Alguien debe responder ante las afectaciones que se están generando por esta suspensión sorpresiva en las operaciones de Viva Air. No podemos permitir que casos como el de Interjet se sigan presentando, pues sobre nuestras empresas está recayendo la responsabilidad, además de sanciones injustas”, señaló Paula Cortés, presidenta de la Asociación.

Anato advierte que, de no encontrarse una solución a corto o mediano plazo, los impactos económicos no solo se reflejarían en la situación de la aerolínea de bajo costo, sino también en las demás actividades que directa o indirectamente se benefician de los servicios de las aerolíneas, caso particular: las agencias de viaje, las cuales ya se están viendo perjudicadas porque al ser estas intermediarias entre el cliente y el proveedor de servicios.

“El sector está pagando los platos rotos por el incumplimiento de una de las partes, por eso estamos solicitando una intervención urgente de las autoridades competentes para que no se agudice esta problemática”, subrayó Cortés.