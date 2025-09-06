bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Yo sé de dónde vengo: he limpiado casas y he sido vendedora ambulante”: María José Pizarro

06 de septiembre de 2025

2025-09-06 18:4:4

Juan Pablo Patiño Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Escribió para El Tiempo. Fue periodista digital. Ahora cubre temas de paz, conflicto y Derechos Humanos. Amante de la gente, Atlético Nacional y las montañas. Seguir Periodista

La senadora María José Pizarro, hija del asesinado líder del M-19, es una de las diez precandidatas del Pacto Histórico. En diálogo con El Colombiano habló de su vida, de su apuesta por la paz y de los retos políticos que enfrenta....