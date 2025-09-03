bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Polémico ataque letal de EE. UU. en el Caribe: 11 muertos del Tren de Aragua en una lancha con drogas

03 de septiembre de 2025

2025-09-03 16:16:45

El presidente Trump confirmó un ataque letal contra una lancha del Tren de Aragua en el Caribe que dejó 11 narcoterroristas muertos. La embarcación transportaba drogas desde Venezuela hacia EE. UU. cuando fue interceptada por fuerzas estadounidenses.

Mientras Trump y Rubio defienden la operación antidrogas, Maduro acusa que el video es un montaje generado con inteligencia artificial. Por su parte, el presidente Petro critica el uso de fuerza letal y califica el ataque como “asesinato”....