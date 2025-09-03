bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Todos somos actores naturales”, Ubeimar Ríos, protagonista de Un Poeta

03 de septiembre de 2025

2025-09-03 16:22:7

Ángel Castaño Guzmán Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Un poeta, la película de Simón Mesa, protagonizada por Ubeimar Ríos, se ha convertido en un fenómeno de taquilla y de redes sociales. Es una historia de infortunios, de un poeta asediado por el fracaso y el licor, que busca en la poesía una forma de plantarle cara a la vida. Una historia conmovedora que fundió a Ubeimar, actor natural, con Óscar, su personaje....