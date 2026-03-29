hace 31 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Yo nací en una orquesta”, Tatiana Pérez Hernández.

hace 31 minutos

2026-03-29 8:34:51

Ángel Castaño Guzmán Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Tatiana Pérez Hernández nació en Moravia y empezó su formación musical en la Red de Escuelas de Música de Medellín. Es violonchelista y directora de orquesta, y con apenas 36 años, es reconocida como uno de los músicos más destacados de su generación. Actualmente es la directora principal del Estudio Polifónico de Medellín y profesora de dirección musical en Bellas Artes....