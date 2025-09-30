x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
bookmark

Sonia, la única mujer piloto de Monster Truck en América Latina

30 de septiembre de 2025
Alejandro Bermúdez Montoya

Soy un amante de la tecnología, me apasiona el video, diseñar y comunicar a través de ellos.

Juan Pablo Estrada Ramírez

Enamorado de capturar y conocer nuevas historias con una cámara. Apasionado por el deporte. Comunicador social y periodista de la UPB.

Sonia Segura es una piloto colombiana de Monster Truck con más de 30 años de experiencia en el motors sport. Inició con carros pequeños y conoció las Monster Truck cuando llegaron a Bogotá. Como piloto colombiana, ha viajado a países como Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Curazao y Venezuela, sintiendo gran orgullo de ser reconocida como “la mujer colombiana” en el exterior. Sus camionetas pesan 5 toneladas, el chasis es completamente tubular y la carrocería de fibra de vidrio. Cada una de las llantas pesa 300 kg (600 libras). En cada show, aplastan 10 carros. Aunque antes era un ambiente machista, Sonia impulsa a las mujeres a medirse y arriesgarse....

Alejandro Bermúdez Montoya
Alejandro Bermúdez Montoya
Juan Pablo Estrada Ramírez
Juan Pablo Estrada Ramírez
Jeann Carlos Rodríguez

