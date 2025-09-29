x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

bookmark

Después del triunfo ante Millos, ¿Diego Arias se ganó la titular en el banco de Atlético Nacional?

29 de septiembre de 2025

En este episodio de Línea de Gol dialogamos en exclusiva con el técnico interino de Nacional, Diego Arias, quien nos habló sobre la experiencia que está teniendo al frente del equipo profesional, en la que suma dos victorias consecutivas frente a Unión Magdalena y Millonarios....

