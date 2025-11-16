x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

Trump dice que demandará a la BBC hasta por USD 5.000 millones por edición de documental

16 de noviembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que demandará a la BBC por entre 1.000 y 5.000 millones de dólares, luego de que la cadena británica se disculpara por la edición engañosa de uno de sus discursos, pero descartara pagar una indemnización....

Agencia AFP

Todos los videos

Ver más