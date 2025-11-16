bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Trump dice que demandará a la BBC hasta por USD 5.000 millones por edición de documental

16 de noviembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que demandará a la BBC por entre 1.000 y 5.000 millones de dólares, luego de que la cadena británica se disculpara por la edición engañosa de uno de sus discursos, pero descartara pagar una indemnización....