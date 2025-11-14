x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
hace 5 horas
bookmark

¿La Selección Colombia cerrará el 2025 entre los 10 mejores equipos del mundo?

hace 5 horas
Brandon Martínez González

Periodista de la Universidad de Antioquia con énfasis en periodismo narrativo. En El Colombiano cubro deportes. He sido enviado especial a partidos de la Selección Colombia en Barranquilla. También a eventos de ciclismo como el Clásico RCN, Tour Colombia, Giro de Rigo, partidos de tenis, carreras de atletismo, natación, gimnasia, tiro con arco. He cubierto 7 finales del fútbol colombiano (6 in situ) y el Mundial de Qatar. Sigo la actualidad del DIM, Nacional y deportes del ciclo olímpico. Hago perfiles de deportistas. Presentador de El Debutante y realizador para redes sociales. Tuve un paso por el equipo digital: escribí breaking news.Trabajé en el programa Ángulo Deportivo de la emisora cultural de la UdeA. Escribí para La Oreja Roja y La Cola de Rata sobre migración, política internacional, economía y deportes. Fui voluntario de la Revista Arcadia en 2018. Produje y edité un podcast en serie llamado Duplas. Lector, salsómano y amante de sufrir en bici.

Se le acabó el año al seleccionado colombiano. Los partidos amistosos contra Nueva Zelanda y Australia serán los últimos que dispute en un 2025 donde volvió a ganar después de 6 fechas de eliminatorias y logró la clasificación al Mundial. Los criollos esperan sumar los puntos necesarios para meterse entre los 10 primeros seleccionados del ranking Fifa, para ser cabeza de serie en el Sorteo del Mundial. Lorenzo debe mantener su base. Se le acabó el tiempo de “inventar”....

Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

Todos los videos

Ver más