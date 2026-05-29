hace 12 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Juan Kiss: el hombre que hizo la banda sonora al rock en Medellín durante 27 años y la razón por la que salió de Radioacktiva

hace 12 horas

2026-05-29 8:48:11

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Juan Kiss, la voz más reconocida del rock en Medellín, cuenta en El Colombiano cómo pasó de grabar casetes en la biblioteca de su padre a convertirse en el locutor emblema de Radioacktiva durante 27 años. Habla de su infancia en San Joaquín, su inglés aprendido con canciones, la cirugía que liberó su voz y la decisión que lo llevó a dejar Caracol para crear JuanKissRadio.com, su propia emisora virtual de classic rock....