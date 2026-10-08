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EN VIVO | El Periódico de Mañana - 8 de Octubre de 2026

hace 3 horas
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Alejandra Zapata Quinchía

Periodista de la Universidad de Antioquia. Especialista en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones. Antes en El Tiempo. Premio Camacol (2024) y Asobancaria (2021 y 2024).

Santiago Olivares Tobón

Comunicador social de la Universidad Católica Luis Amigó. Trabajé como periodista en Qhubo y El Mundo. Apasionado por los deportes, las estadísticas, los temas judiciales y de movilidad. Un curioso por buscar los detalles de la noticia.

En “El Periódico de Mañana”, Daniel Rivera Marín y Juan Diego Ortiz te traen un adelanto picante y exclusivo de la edición que saldrá a la calle mañana Viernes 9 de octubre..........

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