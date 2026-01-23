hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Hospitales en Antioquia: deudas millonarias y salarios sin pagar

hace 1 hora

2026-01-23 21:20:0

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta entrevista, la secretaria de salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, expone la grave crisis financiera que enfrentan los hospitales del departamento debido al aumento desmedido de la cartera y la falta de pagos de la Nueva EPS. Se analiza el impacto de las intervenciones del Gobierno Nacional, las polémicas respuestas del Ministerio de Salud y los desafíos del programa “Contigo Antioquia”, el cual busca implementar un modelo preventivo y tecnológico sin destruir el sistema actual. Además, se advierte sobre los riesgos que los nuevos decretos nacionales representan para la financiación de la salud a través de las rentas departamentales....