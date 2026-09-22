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EN VIVO | El Periódico de Mañana

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Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En “El Periódico de Mañana”, Daniel Rivera Marín y Juan Diego Ortiz te traen un adelanto picante y exclusivo de la edición que saldrá a la calle mañana Miércoles 23 de septiembre............

Juan Diego Ortiz Jiménez
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