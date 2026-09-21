Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close
Multimedia
hace 3 horas
bookmark

Beatriz Acosta: la madre que puso a La Enseñanza a soñar con el Universo pero con los pies en la tierra

hace 3 horas
Luz María Sierra

La rectora de uno de los colegios más reconocidos de Medellín cuenta por qué y para qué les hicieron un planetario y cómo combinan el estudio del universo con la costura y con las enseñanzas de Juana de Lestonnac....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Más videos en YouTube

Todos los videos

Ver más