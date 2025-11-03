bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Cómo se creó Medellín hace 350 años? La historia contada por Juan Luis Mejía

03 de noviembre de 2025

Juan Diego Ortiz Jiménez

Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO, y Juan Diego Ortiz, editor de la sección de noticias locales, conversaron con Juan Luis Mejía, abogado, exministro de Cultura y experto en historia de Antioquia, sobre los 350 años que cumple Medellín en 2025.

En esta profunda charla, Mejía desentraña la verdadera historia de la fundación de Medellín, que se remonta a la llegada de los españoles en 1541, y explica la diferencia entre el primer asentamiento indígena en San Lorenzo de Aburrá (1616) y la declaratoria oficial como villa en 1675. Además, revela cómo el oro, el contrabando y el “mico” de un articulito de ley fueron claves para que esta “aldea grande” le arrebatara la capitalidad a Santa Fe de Antioquia en 1826. Un recorrido histórico esencial para entender la transformación de una población marcada por el trabajo con las manos que, gracias a ilustrados y extranjeros, pasó de ser la más atrasada de la colonia a convertirse en un vibrante centro industrial y cultural....