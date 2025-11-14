bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Benedetti tiene ‘secuestrado’ a Petro?

14 de noviembre de 2025

2025-11-14 17:56:22

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana. Primero, el escándalo de Armando Benedetti tras el allanamiento a su mansión en Puerto Colombia por presunta corrupción. Analizamos su reacción iracunda contra la magistrada Lombana, sus siete procesos judiciales y las dudas sobre el origen de su fortuna. Luego, revisamos la diplomacia errática de Gustavo Petro, marcada por anuncios contradictorios sobre ruptura de alianzas con Estados Unidos que sus subalternos deben corregir. Advertimos que amenazar la cooperación de inteligencia afecta la lucha contra la pedofilia en Medellín.

Finalmente, abordamos el caso de Juliana Guerrero, cuyo título fue anulado al revelarse que nunca asistió a clases en una universidad acusada de entregar diplomas exprés, aunque accedió a un crédito del ICETEX por 11 millones de pesos. Un escándalo que atenta contra la meritocracia y genera consecuencias internacionales....