Adiós a Miguel Uribe Turbay: así será despedido en el Congreso

2025-08-11 17:20:32

El senador Miguel Uribe Turbay falleció este lunes tras luchar más de dos meses por su vida después de ser víctima de un atentado en Bogotá. El Congreso suspendió actividades para rendir homenaje al parlamentario, reconocido por su voz férrea en debates. Estará en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio desde este lunes hasta el miércoles, con ceremonias privadas y públicas antes del traslado a la Catedral Primada....