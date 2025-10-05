Primera Revolution Hybrid Run reunió a 930 deportistas en Medellín

La Unidad Deportiva de Belén se convirtió en un escenario de adrenalina pura y superación personal, donde cada participante luchó contra el reloj y contra su propia fatiga. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

“Esto en Europa y Estados Unidos ya es furor, pero en Colombia es la primera vez que se hace. Y lo mejor es que cualquiera puede participar, no importa si solo hace cardio, si entrena fuerza o si apenas está empezando”, afirmó Tin Castro, organizador del evento. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

La Revolution Hybrid Run ha ganado popularidad en países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, donde se ha consolidado como una de las tendencias más dinámicas del deporte urbano contemporáneo. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

El evento, realizado en la Unidad Deportiva de Belén, reunió a más de 930 atletas provenientes de distintas regiones de Colombia, quienes se enfrentaron a un exigente circuito que mezcla ejercicios funcionales con tramos de carrera, en un formato híbrido que está revolucionando el entrenamiento a nivel global. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

Medellín volvió a ser epicentro del deporte y la innovación al albergar la primera edición de la Revolution Hybrid Run, una competencia que llegó al país para poner a prueba los límites físicos y mentales de los participantes. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

Medellín se ha puesto a la vanguardia del fitness mundial con la realización de la primera edición del Revolution Hybrid Run. Céntenares de deportistas se dieron cita en la Unidad Deportiva de Belén para participar en este evento pionero en Colombia, que fusiona la resistencia del trote con la fuerza de los ejercicios funcionales, replicando un formato que ya es furor en Europa y Estados Unidos.