Palafitos de Santa Marta enfrentan crisis por invasión acuática

El pintoresco pueblo de palafitos de Nueva Venecia se enfrenta a una amenaza silenciosa que crece sin control. La Hydrilla verticillata, una planta invasora originaria de Asia, ha invadido las aguas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, poniendo en riesgo el sustento de sus pescadores y el futuro de una comunidad que, por primera vez en años, vuelve a sentir la amenaza de ser desplazada. Foto: AFP
Sus casas de madera y techos de lata, que se levantan sobre pilotes en medio de la ciénaga, han resistido décadas de adversidades, desde la violencia del conflicto armado hasta las inclemencias de la naturaleza. Foto: AFP
Los pescadores, que dependen de la ciénaga para subsistir, denuncian que la invasión de esta especie está reduciendo drásticamente la disponibilidad de peces, ya que sus redes, en lugar de llenarse de alimento, regresan cubiertas de vegetación. Foto: AFP
En los últimos meses, los pobladores enfrentan una crisis: la expansión acelerada de la Hydrilla verticillata, una planta acuática rojiverde originaria de Asia, que se ha multiplicado sin control en sus aguas. Foto: AFP
Esta invasión amenaza no solo la economía local, basada casi por completo en la pesca artesanal, sino también la seguridad alimentaria de las familias que habitan en el pueblo. Foto: AFP
El temor de los habitantes va más allá de las dificultades inmediatas. La comunidad recuerda con angustia los años en los que el conflicto armado los obligó al desplazamiento forzado, y ahora sienten que la proliferación de esta planta invasora podría llevarlos nuevamente a abandonar sus hogares. Foto: AFP
Expertos advierten que la Hydrilla verticillata es una de las especies invasoras más agresivas del mundo, capaz de expandirse rápidamente y modificar ecosistemas completos, desplazando a especies nativas y afectando las dinámicas de comunidades humanas que dependen directamente de los cuerpos de agua. Foto: AFP
Ante esta situación, los habitantes de Nueva Venecia hacen un llamado urgente a las autoridades ambientales y al Gobierno Nacional para implementar planes de control que frenen la propagación de la planta y protejan tanto el ecosistema como la vida de quienes lo habitan. Foto: AFP
Palafitos de Santa Marta enfrentan crisis por invasión acuática
En la Ciénaga Grande de Santa Marta, el pueblo de palafitos Nueva Venecia enfrenta una nueva amenaza que pone en riesgo su sustento y su permanencia. La llegada de la Hydrilla verticillata, una planta acuática invasora de origen asiático