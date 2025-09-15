Palafitos de Santa Marta enfrentan crisis por invasión acuática

El pintoresco pueblo de palafitos de Nueva Venecia se enfrenta a una amenaza silenciosa que crece sin control. La Hydrilla verticillata, una planta invasora originaria de Asia, ha invadido las aguas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, poniendo en riesgo el sustento de sus pescadores y el futuro de una comunidad que, por primera vez en años, vuelve a sentir la amenaza de ser desplazada. Foto: AFP