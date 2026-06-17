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El lateral antioqueño Daniel Muñoz anotó el primer gol del partido en el estadio Azteca de México. Foto: Juan Antonio Sánchez
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El futbolista colombiano Dávinson Sánchez se destacó en defensa. Foto: Juan Antonio Sánchez
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El extremo guajiro Luis Díaz anotó el segundo tanto del seleccionado colombiano. Con esta anotación llegó a 23 celebraciones con el equipo nacional.Foto: Juan Antonio Sánchez
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Daniel Muñoz no solo aportó en ataque. También lució bien en defensa. Foto: Juan Antonio Sánchez
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Jaminton Campaz anotó el tercer gol de la Selección Colombia y festejó en el estadio Azteca. Foto: Juan Antonio Sánchez
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James Rodríguez manifestó que le había dicho a Campaz que anotaría un gol en el partido, cuando entró. Luis Díaz fue la gran figura de Colombia. Foto: Juan Antonio Sánchez
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Colombia, venció 3-1 a Uzbekistán en su debut mundialista en Norteamérica
Así se vivió la fiesta en el Azteca, el seleccionado colombiano se ubica primero en el Grupo K, en el que está con Portugal y Congo.Foto: Juan Antonio Sánchez