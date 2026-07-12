Municipio de Tonalá, la joya artesanal de Guadalajara

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Herencia en movimiento: las manos de un alfarero tonalteca transforman la arcilla húmeda en piezas de alto valor artístico e identitario. Foto: Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara
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El barro continúa siendo la materia prima más representativa de Tonalá, donde generaciones de artesanos mantienen vivas técnicas tradicionales que han dado reconocimiento internacional al municipio. Foto: Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara
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En los talleres de vidrio soplado, los artesanos transforman el vidrio fundido en coloridas piezas decorativas mediante un proceso completamente manual. Foto: Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara
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El tradicional tianguis artesanal reúne a cientos de creadores que exhiben y comercializan directamente sus obras, convirtiéndose en uno de los principales atractivos turísticos de la región. Foto: Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara
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Cada pieza elaborada en Tonalá refleja el legado de familias artesanas que han transmitido sus conocimientos de generación en generación. Foto: Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara
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Las calles de Tonalá combinan historia, cultura y comercio en un ambiente donde el arte forma parte del paisaje cotidiano. Foto: Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara
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Tradición, creatividad y talento convierten a Tonalá en uno de los mayores referentes del patrimonio artesanal de Jalisco y en un destino imperdible para viajeros nacionales y extranjeros. Foto: Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara
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El arte del fuego: con gran destreza y precisión, un maestro vidriero da vida a piezas incandescentes mediante la tradicional técnica de vidrio soplado. Foto: Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara
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La cercanía con Guadalajara convierte a Tonalá en una visita obligada para quienes desean conocer una de las expresiones artesanales más importantes de México. Foto: Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara
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Los visitantes encuentran en Tonalá una amplia variedad de artesanías, desde utensilios y figuras decorativas hasta obras de arte elaboradas con barro, vidrio y metal. Foto: Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara
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Paciencia infinita: la pintura de barro petatillo exige horas de concentración y un pulso impecable para trazar las finas líneas que caracterizan esta técnica colonial. Foto: Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara
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Las calles de Tonalá combinan historia, cultura y comercio en un ambiente donde el arte forma parte del paisaje cotidiano. Foto: Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara
hace 3 horas
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Municipio de Tonalá, la joya artesanal de Guadalajara
A pocos minutos de Guadalajara, Tonalá mantiene vivo el legado artesanal de Jalisco. Sus talleres, mercados y calles conservan una tradición centenaria que ha convertido al municipio en un referente mundial del barro, el vidrio soplado y el hierro forjado.