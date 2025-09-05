La clasificación a su séptimo Mundial es un logro que llena de orgullo a todos los colombianos y que reafirma el lugar del país en el panorama futbolístico internacional. Foto: Colprensa

El primero en abrir el marcador fue el eterno capitán, James Rodríguez, quien con un potente disparo puso a soñar a toda la afición. Foto: GETTY

El triunfo ante Bolivia no solo corta una racha sin victorias, sino que también fortalece la confianza de cara a los desafíos futuros. Foto: GETTY

El encuentro, que congregó a miles de hinchas vestidos de amarillo, fue una muestra de contundencia ofensiva y solidez colectiva que devolvió la ilusión al país. Foto: Colprensa

La ventaja se amplió con una anotación de Jhon Córdoba. Foto: GETTY

Después de la ausencia en la última cita mundialista, la “Tricolor” ha vuelto a sonreír y a ilusionar a todo un país. Foto: GETTY

Con esta victoria, Colombia alcanzó su séptima participación en una Copa del Mundo. Foto: AFP

En imágenes: Colombia goleó a Bolivia y va al Mundial 2026

04 de septiembre de 2025

2025-09-05 6:25:9

Con un contundente 3-0 frente a Bolivia, la Selección Colombia selló su clasificación al Mundial. El Estadio Metropolitano de Barranquilla se convirtió en escenario de fiesta y alegría, donde la Tricolor volvió a brillar con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.